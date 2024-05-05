Muğlaspor, BAL Şampiyonluğunu Kazandı - Son Dakika
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Muğlaspor, BAL Şampiyonluğunu Kazandı

Muğlaspor, BAL Şampiyonluğunu Kazandı

Muğlaspor, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup'ta mücadele ettiği Sarayköyspor'u 1-0 mağlup ederek BAL şampiyonluğunu elde etti. Manavgatspor ile arasındaki 4 puan farkıyla sezonun bitmesine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Muğlaspor, kutlama programında başkanları tarafından tebrik edildi. Şehirde büyük sevinç yaratan bu başarı, taraftarlar tarafından coşkuyla kutlandı.

05.05.2024 20:23  Güncelleme: 20:25
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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup'ta mücadele eden Muğlaspor, Sarayköyspor'u 1-0 mağlup ederek BAL şampiyonluğunu elde etti.

Muğla Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşen karşılaşmada 1-0'lık galibiyetle sahadan ayrılan Muğlaspor, Manavgatspor ile arasındaki 4 puan farkı sebebiyle sezonun bitmesine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşmanın ardından Muğla Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen kutlama programında konuşan Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç; "Allah'a şükürler olsun, Rabbim bizleri, yönetim kurulu üyelerimizi ve takımımızı taraftarlarımıza karşı mahcup duruma düşürmedi. Bu şehir her şeye layık. Biz başladığımızda farklı bir anlayışla bu işi yapacağımızı söyledik ve gerçekten inanın bu şampiyonluğu hak ettik. Mücadelemizi sadece sahada değil, farklı zorluklarla da verdik ve bu şampiyonluğu kazandık" dedi.

Muğlaspor'un elde ettiği bu başarı, şehirde büyük sevinçle karşılanırken, taraftarlar da şampiyonluğu coşkuyla kutladı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Muğlaspor, BAL Şampiyonluğunu Kazandı - Son Dakika

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