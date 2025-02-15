Muğlaspor, Balıkesirspor\'u Ağırlıyor

Spor

TFF 3. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Muğlaspor, 16 Şubat 2025 Pazar günü Muğla Atatürk Stadyumu'nda Balıkesirspor'u konuk edecek.

Ligde üst sıralarda yer alan başarılı sonuçlarla zirve takibini sürdüren Muğlaspor, teknik ekibi ve futbolcularıyla yoğun bir antrenman programı geçirerek maça hazır hale geldi. Yeşil-beyazlı ekip, taraftar desteğiyle Balıkesirspor karşısında kritik bir galibiyet almayı hedefliyor. Muğlaspor'un en büyük destekçilerinden olan Muğla 48 Gençlik Taraftarlar Derneği, takımına olan inancını dile getirdi. Dernek Başkanı Ceyhun Aydınlı, mücadele öncesinde, "Muğlaspor kendi sahasında oynayacağı liderlik karşılaşmasında başarılar dileriz. Biz 48 Gençlik olarak takımımızın her zaman arkasındayız. İnşallah bu zorlu maçı 3 puanla tamamlayacağız." dedi. - MUĞLA