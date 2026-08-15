Muğlaspor Bandırmaspor Maçına Hazır - Son Dakika
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Muğlaspor Bandırmaspor Maçına Hazır

Muğlaspor Bandırmaspor Maçına Hazır
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Muğlaspor, Bandırmaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı. Sportif direktör hedeflerini açıkladı.

TRENDYOL 1'inci Lig'in 2'nci haftasında Bandırmaspor'u Bodrum İlçe Stadı'nda konuk edecek Muğlaspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Sportif direktör Tolga Tağ, "Sahada mücadele eden, oyun disiplininden kopmayan ve Muğlaspor formasının ağırlığını bilen bir takım görmek istiyoruz" dedi.

Muğlaspor, yarın sahasında oynayacağı Bandırmaspor maçının hazırlıklarını Ortaköy Kemal Dirikan Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetimindeki antrenmanda futbolcular, taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Muğlaspor Sportif Direktörü Tolga Tağ yaptığı açıklamada, ligin zorluğundan bahsederek, "Sezonun başında hedeflerimizi belirlerken kolay bir yol seçmeyeceğimizi biliyorduk. 1'inci ligde her maçın ayrı bir hikayesi, ayrı bir zorluğu var. Bu ligin organizasyon kalitesi çok yüksek. Yüksek bütçeli takımların dışında, geçmiş yıllarda Süper Lig kültürü olan büyük camia takımları da var. Hepsine saygı duymakla birlikte biz de inançlı ve mücadeleci bir yapıya sahibiz. Bandırma karşılaşmasına da bu anlayışla hazırlanıyoruz. Sahada mücadele eden, oyun disiplininden kopmayan ve Muğlaspor formasının ağırlığını bilen bir takım görmek istiyoruz. Bazı mevkilere de oyuncu arayışımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

DESTEK ÇAĞRISI

Sezon içinde takımın taraftar desteğine ihtiyaç duyacağı dönemler olacağını vurgulayan Tolga Tağ, "Elbette sahaya çıktığımız her maçı kazanmak için mücadele edeceğiz. Ancak bazen iyi mücadele edip kaybedebilir, bazen de istediğimiz oyunu ortaya koyamayabiliriz. Böyle dönemlerde takımımızın ve oyuncularımızın yanında olmak çok önemli. Bu sezon camia olarak hep birlikte sabırlı, gerçekçi ve birlik içerisinde olursak Muğlaspor'un geleceği adına çok daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Biz kısa vadeli başarıların peşinde değil, Muğlaspor'u uzun yıllar 1'inci ligde güçlü bir şekilde temsil edecek bir yapı kurmanın peşindeyiz" diye konuştu. Tolga Tağ geçen sezon yaşadığı onkolojik rahatsızlık nedeniyle ocak ayında ağır bir ameliyat geçirip sağlığına kavuştuktan sonra görevinin başına dönmüştü.

STATTA AYDINLATMALAR TAMAM

Tarihinde ilk kez 1'inci ligde mücadele eden Muğlaspor'un iç saha maçlarını oynayacağı Muğla Atatürk Stadyumu'nda hazırlıklar sürüyor. Stadyumun lig standartlarına uygun hale getirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında aydınlatma sistemi de yenilendi. Montaj çalışmalarının ardından stadyumun ışıklandırmaları ilk kez test edildi. Gerçekleştirilen testte projektörlerin devreye alınmasıyla Muğla Atatürk Stadyumu tamamen aydınlatıldı. Yeni sistemin, gece oynanacak karşılaşmalarda saha ve tribünlerin ihtiyaç duyduğu aydınlatmayı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğlaspor Bandırmaspor Maçına Hazır - Son Dakika

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