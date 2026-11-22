STAT: Batman Şehir Stadyumu

HAKEMLER: Burak Demirkıran, Azad İlhan, Mehmet Erdoğan

BATMAN PETROLSPOR: Muhammed Birkan Tetik, Metehan Mert, Doria, Ömürcan Artan, Mücahit Albayrak (Dk.79 Yasir Subaşı), Jo Jin-Ho, Oğuz Gürbulak (Dk. 87 Mamadou Cissokho), Pedrinho (Dk.72 Emirhan Aydoğan), Mickael Biron (Dk.79 David), Polat Yaldır, Gökhan Altıparmak (Dk.71 Benny)

MUĞLASPOR: Ekrem Kılıçarslan, Oğuzhan Matur, Bilal Ceylan (Dk.86 Ali Barak), Yiğit Fidan, Orhan Nahırcı, Buluthan Bulut, Jurgen Çelhaka (Dk.46 Daniel Avramovski), Ali Kaan Güneren, Poyraz Yıldırım (Dk.76 Oluwakorede David Osundina), Mamady Diarra (Dk.46 Driton Camaj), Yasin Uzunoğlu (Dk.46 Ibrahim Sissoko)

GOLLER: Dk. 10 Gökhan Altıparmak (Batman Petrolspor), Dk. 30 Pedrinho (Batman Petrolspor)

SARI KART: Ömürcan Artan (Batman Petrolspor), Yasin Uzunoğlu (Muğlaspor), Gökhan Altıparmak (Batman Petrolspor), Pedrinho (Batman Petrolspor), Driton Camaj (Muğlaspor), Ali Kaan Güneren (Muğlaspor), Jo Jin-Ho (Batman Petrolspor)

Trendyol TFF 1'inci ligde mücadele eden Batman Petrolspor, ligin 15'inci haftasında Batman Şehir Stadyumu'nda konuk ettiği Muğlaspor'u 2-0 mağlup etti. Maça etkili başlayan Batman Petrolspor, maçın 10'uncu dakikasında Gökhan Altıparmak'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Batman Petrolspor, maçın 30'uncu dakikasında ise Pedrinho'nun penaltıdan attığı golle skoru 2-0 yaptı. İlk yarı bu skorla sona erdi.

Maçın ikinci yarısında ise her iki takım da golü bulamayınca maç bu skorla sona erdi.