Muğlaspor, Boluspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Muğlaspor, Boluspor maçının hazırlıklarını Ortaköy Kemal Dirikan Tesisleri'nde sürdürüyor. Ligin ilk üç haftasında bir mağlubiyet 2 beraberlik alan yeşil-beyazlılar ligde henüz gol atma başarısı gösteremedi.

Muğla Atatürk Stadı'ndaki tadilat çalışmalarının tamamlanmaması nedeniyle ligdeki ilk iç saha maçını Bodrum Stadı'nda oynayan Muğlaspor, Boluspor maçını da Bodrum'da oynayacak. Yeşil-beyazlı taraftarlar, üç maçta da takımı yalnız bırakmazken, Boluspor maçında da takımın en büyük destekçisi olacak.

Takımın uyum sürecinden geçtiğini belirten Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, transfer dönemi kapanmadan yönetim tarafından takviye çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Koşukavak, oynadıkları üç maçta da çok sayıda pozisyon ürettiklerini, fakat sonuca gidemediklerini belirterek Boluspor karşısında gol ve üç puanı hedeflediklerini açıkladı.

"Bir an önce kazanmak istiyoruz"

Trendyol 1. Lig'in zor bir lig olduğunu belirten Koşukavak, "Geç toplandık. Hala transfer sürüyor ve bu arada da lig maçı oynuyoruz. Kazanmak istiyoruz. Hep kazanmak istiyoruz ama bu arada biz kazanmaya giden yolu planlarken kazanmaya giden yolun bazı şartları oluşuyor. Onlara çok mesai veriyoruz. Hem yapı anlamında, hem de kadro planlaması anlamında. Tabii kolay bir ligde oynamıyoruz. Hiç gol atamadan iki puan aldık. Bu da ilginç bir istatistik. Boluspor da 3 maçtır kazanamıyor, sıfır puanı var. Herkes bir an önce maç kazanmak istiyor. Bugün büyük şehirler ve büyük ekonomilerle mücadele ediyoruz. Her geçen gün iyi olma yolunda çalışıyoruz" dedi.

"Skor yapamıyoruz, inşallah en kısa sürede onu da yapacağız"

Takımın skor üretmede yaşadığı sıkıntıları çözmek için çalıştıklarını açıklayan Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Transfer ve takviyeye ihtiyacımız var. Transferler de gelince kaliteli oyuncuya ihtiyacımız var. Ama bu ligde kaliteli oyuncu ekonomik güç demek. Aslında sahada çok pozisyon üretiyoruz, gol atamıyoruz. Rakip kaleye gidiyoruz. Skor yapamıyoruz. İnşallah zamanla da o skoru da yapmayı becerdiğimiz zaman iyi olacak. Sevinecek bir taraf var. En azından gol yemiyoruz. Attığımız zaman problemi çözeceğiz. Her geçen gün gelişmek için çaba sarf ediyoruz. Oyuncular, ben, teknik ekipteki arkadaşlarımız. Çünkü biz çok böyle kazanamamaya alışmış bir ekip değiliz. Bizi birçok insan tanır. Kazanmak için takımı iyi bir TFF birinci lig takımı seviyesinde takımı haline getirebilmek için çok mücadele ediyoruz. İnşallah bu seviyelere geleceğiz. Başkan çok özverili gerçekten. Bütün 24 saatini bu işe ayırıyor, mücadele ediyor ama desteğe ihtiyacı var. Çünkü bu ligde çok büyük şehirlerle uğraşıyorsunuz ve büyük ekonomilerle savaşıyorsunuz. Böyle bireysel yöneticilerin yeteceği şeylerin dışına çıkıyor iş yani" dedi.