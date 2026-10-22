Muğlaspor'da basın sözcülüğüne yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Özcan Saygın getirildi - Son Dakika
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Muğlaspor'da basın sözcülüğüne yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Özcan Saygın getirildi

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Muğlaspor\'da basın sözcülüğüne yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Özcan Saygın getirildi
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Muğlaspor'da yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Özcan Saygın, kulübün basın sözcülüğü görevine getirildi. Kulübün açıklamasına göre bu karar yönetim kurulu toplantısında alındı; Saygın, basın sözcülüğünü üyeliğinin yanı sıra sürdürecek.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor'da Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özcan Saygın, kulübün yeni basın sözcüsü olarak görevlendirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısında mevcut çalışmaların değerlendirildiği ve görev değişikliğine gidildiği bildirildi.

Açıklamada, Saygın'ın yönetim kurulu üyeliğinin yanı sıra basın sözcülüğü görevini de yürüteceği kaydedildi.

Kaynak: AA
MuğlasporSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Muğlaspor'da basın sözcülüğüne yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Özcan Saygın getirildi - Son Dakika
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