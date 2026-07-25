Muğlaspor'dan Orta Sahaya Takviye - Son Dakika
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Muğlaspor'dan Orta Sahaya Takviye

Muğlaspor\'dan Orta Sahaya Takviye
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Muğlaspor, Iğdır FK'dan Ali Kaan Güneren'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdüren Muğlaspor, orta sahaya tecrübeli bir takviye gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlı kulüp, son olarak Iğdır FK forması giyen 26 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Ali Kaan Güneren'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Futbol kariyerinde daha önce Amasyaspor, Akhisarspor, Ankaragücü, Samsunspor ve Iğdır FK gibi önemli kulüplerde görev yapan Ali Kaan Güneren, Süper Lig ve 1. Lig seviyesindeki tecrübesiyle öne çıkıyor. İstikrarlı performansıyla tanınan 26 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon Iğdır FK formasıyla toplam 34 resmi karşılaşmada görev alarak takımın banko isimlerinden biri oldu. Muğlaspor Kulübü'nden transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Ali Kaan Güneren'e yeşil-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyor, Muğlaspor ailemize 'hoş geldin' diyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Ali Kaan Güneren, Futbol, Iğdır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğlaspor'dan Orta Sahaya Takviye - Son Dakika

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