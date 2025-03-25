Muğlaspor, Fatsa Belediyespor ile Zorlu Maçta 3 Puan Peşinde

Muğlaspor, 26 Mart 2025 Çarşamba günü Fatsa Belediyespor ile Muğla Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Muğlaspor ligde liderliğini korurken Fatsa Belediyespor maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Ligde liderliğini koruyan Muğlaspor, teknik ekip ve oyuncularıyla zorlu maç için hazırlıklarını tamamladı. Taraftarlar da takıma olan desteklerini göstermeye devam ederken Muğla 48 Gençlik Taraftarlar Derneği Başkanı Ceyhun Aydınlı, takıma destek mesajı vererek, "Muğlaspor kendi sahasında oynayacağı Fatsa Belediyespor karşılaşmasında başarılar dileriz. Biz 48 Gençlik olarak takımımızın daima arkasındayız. İnşallah bu zorlu maçı 3 puanla tamamlayacağız" ifadelerini kullandı. - MUĞLA