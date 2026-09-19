Muğlaspor hocası Koşukavak, 2-2\'lik Iğdır FK maçında oyuncularıyla gurur duydu

Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Iğdır FK maçının ardından yaptığı açıklamada oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Muğlaspor, sahasında karşılaştığı Iğdır FK 'ya 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Iğdır FK karşısında çok pozisyon ürettiklerini, 25 oyuncunun ilk defa bir araya gelerek çok iyi mücadele verdiğini belirterek, "Oyuncularım ile gurur duyuyorum. Çok samimi, samimi içten mücadele ettiler. Hiç kabullenmediler. Duygusu yüksek bir maçtı. Gerçekten zor. Hepsine de teşekkür ettim. Kısa bir zamanda 25 oyuncu ile kurulan bir takım. Tabii ki bazı yerlerde hata yapıyoruz. Her geçen gün gelişiyoruz, düzeliyoruz. Kolay goller yedik. Bir taçtan gol yedik. Sonra rakip 20-30 metre bir dripling yaptı. Kolay goller yedik. Çok pozisyona girdik. Kazanmamız gereken bir maçtı, bir puanla ayrıldık. Çok ürettik. Kazanabilirdik. Geriden gelmek böyle birkaç haftadır kolay olmuyor. Duygularımıza da hakim olamıyoruz. Herhalde sevincim, yumruk yapmam biraz yanlış anlaşılmış. Dünyada bütün teknik direktörleri bin türlü seviniyor. Guardiola da seviniyor, Klopp da öyle seviniyor. Orada ruh sizden gidiyor ki, bilmiyorsunuz. Çünkü oyuncularınız çok gayretli mücadele ediyor. Siz de sahanın içinde varsınız. Öyle seviniyoruz yani. Bu benim ilk defa sevincim değil. Bütün takımda bunları yaptım. Böyle acayip acayip öküz altında buzağı aramalar. Bunlar hoş değil. Teknik direktör olsanız anlarsınız. O duygu başka bir şey. Çok emek veriyorsunuz. Her antrenmanı, bütün maçın bütün sekanslarını çalışmaya gayret sarf ediyorsunuz ve bu kadar kısa zamanda karakterli bir takım oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bu duygu yoğunluğu oluyor. Neden dünyanın her tarafında buna benzer görüntüler varken, bunu niye insanlar üstüne alınıyor? Öyle denmiş, kulüp soyunma odasında. Devre arası koridorda da öyle bir şeyler söylendi. Üzülüyorum yani. Ne yapalım. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Iğdır FK'ya da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" dedi.