Muğlaspor hocası Koşukavak, 2-2'lik Iğdır FK maçında oyuncularıyla gurur duydu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğlaspor hocası Koşukavak, 2-2'lik Iğdır FK maçında oyuncularıyla gurur duydu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğlaspor hocası Koşukavak, 2-2\'lik Iğdır FK maçında oyuncularıyla gurur duydu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig 8. haftasında Muğlaspor, sahasında Iğdır FK ile 2-2 berabere kaldı. Maç sonrası Koşukavak, 25 oyuncunun ilk kez bir araya geldiği takımın iyi mücadele ettiğini, kazanmaları gereken maçtan bir puanla ayrıldıklarını belirterek oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.

Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Iğdır FK maçının ardından yaptığı açıklamada oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Muğlaspor, sahasında karşılaştığı Iğdır FK 'ya 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Iğdır FK karşısında çok pozisyon ürettiklerini, 25 oyuncunun ilk defa bir araya gelerek çok iyi mücadele verdiğini belirterek, "Oyuncularım ile gurur duyuyorum. Çok samimi, samimi içten mücadele ettiler. Hiç kabullenmediler. Duygusu yüksek bir maçtı. Gerçekten zor. Hepsine de teşekkür ettim. Kısa bir zamanda 25 oyuncu ile kurulan bir takım. Tabii ki bazı yerlerde hata yapıyoruz. Her geçen gün gelişiyoruz, düzeliyoruz. Kolay goller yedik. Bir taçtan gol yedik. Sonra rakip 20-30 metre bir dripling yaptı. Kolay goller yedik. Çok pozisyona girdik. Kazanmamız gereken bir maçtı, bir puanla ayrıldık. Çok ürettik. Kazanabilirdik. Geriden gelmek böyle birkaç haftadır kolay olmuyor. Duygularımıza da hakim olamıyoruz. Herhalde sevincim, yumruk yapmam biraz yanlış anlaşılmış. Dünyada bütün teknik direktörleri bin türlü seviniyor. Guardiola da seviniyor, Klopp da öyle seviniyor. Orada ruh sizden gidiyor ki, bilmiyorsunuz. Çünkü oyuncularınız çok gayretli mücadele ediyor. Siz de sahanın içinde varsınız. Öyle seviniyoruz yani. Bu benim ilk defa sevincim değil. Bütün takımda bunları yaptım. Böyle acayip acayip öküz altında buzağı aramalar. Bunlar hoş değil. Teknik direktör olsanız anlarsınız. O duygu başka bir şey. Çok emek veriyorsunuz. Her antrenmanı, bütün maçın bütün sekanslarını çalışmaya gayret sarf ediyorsunuz ve bu kadar kısa zamanda karakterli bir takım oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bu duygu yoğunluğu oluyor. Neden dünyanın her tarafında buna benzer görüntüler varken, bunu niye insanlar üstüne alınıyor? Öyle denmiş, kulüp soyunma odasında. Devre arası koridorda da öyle bir şeyler söylendi. Üzülüyorum yani. Ne yapalım. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Iğdır FK'ya da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA
TrendyolFutbolIğdırSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye Kupası’nda inanılmaz gece İki maçta 20 gol çıktı Türkiye Kupası'nda inanılmaz gece! İki maçta 20 gol çıktı
61 yaşındaki adamın cansız bedeni derede bulundu 61 yaşındaki adamın cansız bedeni derede bulundu
Adıyaman Kahta’da 6. kattan düşen 2 çocuk annesi kadın kurtarılamadı Adıyaman Kahta'da 6. kattan düşen 2 çocuk annesi kadın kurtarılamadı
Eyüpsultan’da yanan otobüste ağır yaralanan 10 yaşındaki Nazlı Seraç hayatını kaybetti Eyüpsultan'da yanan otobüste ağır yaralanan 10 yaşındaki Nazlı Seraç hayatını kaybetti
39 ilde koltuklar değişti Müge Anlı’nın eşine kötü haber 39 ilde koltuklar değişti! Müge Anlı'nın eşine kötü haber
Emniyette büyük değişim Gündemdeki iki müdür merkeze çekildi Emniyette büyük değişim! Gündemdeki iki müdür merkeze çekildi
00:28
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme 4 şüpheliye işlem
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! 4 şüpheliye işlem
00:23
BDDK, İran merkezli bankanın faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi
BDDK, İran merkezli bankanın faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi
00:02
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı
23:24
Görevden uzaklaştırılan Savcı Uçuk hakkında gözaltı talimatı
Görevden uzaklaştırılan Savcı Uçuk hakkında gözaltı talimatı
23:12
Japonya’nın eski başbakanı sokakta broşür dağıtırken görüntülendi
Japonya'nın eski başbakanı sokakta broşür dağıtırken görüntülendi
22:54
Duma seçimlerinde çevrimiçi oy kullanan Putin’in bilgisayarındaki işletim sisteminin lisanssız olduğu fark edildi
Duma seçimlerinde çevrimiçi oy kullanan Putin'in bilgisayarındaki işletim sisteminin lisanssız olduğu fark edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 00:54:51. #7.12#
SON DAKİKA: Muğlaspor hocası Koşukavak, 2-2'lik Iğdır FK maçında oyuncularıyla gurur duydu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement