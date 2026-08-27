Muğlaspor, İbrahim Sissoko'yu Transfer Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğlaspor, İbrahim Sissoko'yu Transfer Etti

Muğlaspor, İbrahim Sissoko\'yu Transfer Etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğlaspor, Mali Milli Takımı forveti İbrahim Sissoko ile anlaşma sağladı ve sözleşme imzaladı.

1'inci Lig ekiplerinden Muğlaspor, son olarak Almanya 2'nci Bundesliga ekiplerinden VfL Bochum forması giyen Mali Milli Takımı'nın forveti İbrahim Sissoko ile anlaşmaya vardı. Profesyonel kariyerine Fransa'da başlayan 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu; Epinal, Beziers, Lorient, Niort, Sochaux ve Saint-Etienne takımlarında görev yaptı. Fransa futbolunda uzun yıllar mücadele eden Sissoko, son olarak Almanya'da VfL Bochum kadrosunda yer aldı.

Mali Milli Takımı'nın da formasını giyen Sissoko, düzenlenen törenle kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza töreninde Muğlaspor Basın Sözcüsü Avukat Nacide Bülbül, Genel Kaptan Süleyman Çulha ile Mali ve İdari Koordinatör Gül Tütüncü hazır bulundu.

Muğlaspor, transferin ardından yayımladığı mesajda Ibrahim Sissoko'ya, "Ailemize hoş geldin" diyerek yeşil-beyazlı forma altında başarılar diledi.

Kaynak: DHA

İbrahim Sissoko, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğlaspor, İbrahim Sissoko'yu Transfer Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Frankfurt Havalimanı’nda sivrisinek kaynaklı sıtma salgını: 2 ölü Frankfurt Havalimanı'nda sivrisinek kaynaklı sıtma salgını: 2 ölü
Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın
Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem Şara bizzat test etti Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti
Eski halinden eser yok görenler tanımakta zorlandı Eski halinden eser yok! görenler tanımakta zorlandı
Nepal’deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332’e çıktı Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332'e çıktı
Gece yarısı sokağa döküldüler Deprem sandılar ama gerçek bambaşka çıktı Gece yarısı sokağa döküldüler! Deprem sandılar ama gerçek bambaşka çıktı

18:29
Leao, Galatasaray ve Aston Villa arasındaki tercihini yaptı
Leao, Galatasaray ve Aston Villa arasındaki tercihini yaptı
18:28
Selin vurduğu Nepal’de insanlık dışı görüntüler: Cesetleri talan ettiler
Selin vurduğu Nepal'de insanlık dışı görüntüler: Cesetleri talan ettiler
17:43
Bülent Arınç’tan dikkat çeken ’Süleymancılar’ çıkışı: Masumiyet karinesi ihlal ediliyor
Bülent Arınç'tan dikkat çeken 'Süleymancılar' çıkışı: Masumiyet karinesi ihlal ediliyor
17:23
Melih Gökçek’ten Mansur Yavaş’a teşekkür: Doğrusunu yapıyorsun
Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a teşekkür: Doğrusunu yapıyorsun
16:22
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış gözaltına alındı Suçlamalar hayli ağır
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış gözaltına alındı! Suçlamalar hayli ağır
16:11
SDG Resmen Fesh Olundu
SDG Resmen Fesh Olundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 18:37:49. #7.13#
SON DAKİKA: Muğlaspor, İbrahim Sissoko'yu Transfer Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement