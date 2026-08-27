Muğlaspor, İbrahim Sissoko\'yu Transfer Etti

1'inci Lig ekiplerinden Muğlaspor, son olarak Almanya 2'nci Bundesliga ekiplerinden VfL Bochum forması giyen Mali Milli Takımı'nın forveti İbrahim Sissoko ile anlaşmaya vardı. Profesyonel kariyerine Fransa'da başlayan 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu; Epinal, Beziers, Lorient, Niort, Sochaux ve Saint-Etienne takımlarında görev yaptı. Fransa futbolunda uzun yıllar mücadele eden Sissoko, son olarak Almanya'da VfL Bochum kadrosunda yer aldı.

Mali Milli Takımı'nın da formasını giyen Sissoko, düzenlenen törenle kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza töreninde Muğlaspor Basın Sözcüsü Avukat Nacide Bülbül, Genel Kaptan Süleyman Çulha ile Mali ve İdari Koordinatör Gül Tütüncü hazır bulundu.

Muğlaspor, transferin ardından yayımladığı mesajda Ibrahim Sissoko'ya, "Ailemize hoş geldin" diyerek yeşil-beyazlı forma altında başarılar diledi.