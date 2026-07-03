Muğlaspor, Kaleci Ekrem Kılıçarslan'la Anlaştı

YENİ sezonda 1'inci Lig'de mücadele edecek Muğlaspor, Göztepe ile yollarını resmen ayıran kaleci Ekrem Kılıçarslan'la anlaşma sağladı. Önceki sezonu 1'inci Lig ekibi Esenler Erokspor'da kiralık olarak geçiren, geçen sezon Süper Lig'de Göztepe'de hiç forma giymeyen 28 yaşındaki eldiven sözleşmesi bittikten sonra Muğla'ya dümen kırdı. Eskişehirspor altyapısında futbola başlayıp bu kulüpte profesyonel olan deneyimli file bekçisi; Hatayspor, Gaziantep FK, Göztepe ve Ankara Keçiörengücü'nde de kaleyi korudu. Muğlaspor'un transferi resmen açıklaması bekleniyor.