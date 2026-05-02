Muğlaspor Kulübü Başkanı Kıyanç\'tan Vali Akbıyık ve başkanlara teşekkür mesajı

Muğlaspor Kulübü Başkanı Menaf Kıyanç, kulübe verilen desteklere ilişkin kapsamlı bir teşekkür mesajı yayımladı. Kıyanç, özellikle son süreçte ortaya konan birlik ve dayanışmanın Muğlaspor'un hedeflerine ulaşmasında en büyük güç olduğunu vurguladı.

Başkan Kıyanç, mesajının başında Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'a destekleri şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Valimiz, ayın 19'undan bu yana hiçbir şart gözetmeksizin, amasız ve fakatsız şekilde kulübümüzün yanında yer almıştır. Bu süreçte devletimizin gücünü sadece hissetmekle kalmadık, her an arkamızda gördük. Gerek süreci yakından takip etmesi, gerek kulübümüzün ihtiyaçlarına hızlı şekilde çözüm üretmesi, gerekse ortaya koyduğu sahiplenme duygusu bizler için son derece kıymetlidir. Muğlaspor'un yalnız olmadığını, devletimizin tüm imkanlarıyla yanımızda olduğunu bizlere hissettirmiştir. Bu güçlü duruş, camiamıza moral ve motivasyon olmuştur. Kendisine camiamız adına en içten teşekkürlerimi sunuyorum"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın desteğine de değinen Kıyanç, "Sayın Ahmet Aras'ın sağlık durumuna rağmen Şanlıurfaspor maçında takımımızın yanında olması, iki gün boyunca bizlerle vakit geçirmesi ve desteğini sahada hissettirmesi, Muğlaspor'a verdiği değerin en açık göstergesidir. Şehrin adını taşıyan kulübümüz için ortaya koyduğu bu fedakarlık bizim için çok çok değerlidir" dedi.

Kıyanç, siyasi parti temsilcilerine ve sivil toplum kuruluşlarına da verdikleri destek için teşekkür ederken, açıklamasının sonunda birlik ve hedef vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Biz bu yolda ahlaklı değerlerle mücadele ediyoruz. Muğlaspor'u en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz. Bu şehir birlik olduğu sürece başarının gelmemesi için hiçbir neden yok. İnanıyorum ki bu birlik ve beraberlik devam ettiği sürece Muğlaspor'u hak ettiği yere, 1. Lig'e taşıyacağız. Bu süreç çok kıymetli. Muğlaspor bu şehrin en önemli değerlerinden biridir. Bu değere sahip çıkan, yanında duran herkese gönülden teşekkür ediyorum." - MUĞLA