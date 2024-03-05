Muğlaspor, Manavgat Belediyespor\'u konuk edecek

Bölgesel Amatör Lig 5'inci Grupta mücadele eden Muğlaspor, bu hafta sonu en önemli maçına çıkıyor. 43 puanlı Muğlaspor, Pazar günü 42 puanlı ikinci sıradaki Manavgat Belediyespor'u Muğla Atatürk Stadyumu'nda konuk edecek.
Şampiyonun belirlenmesinde en önemli maç öncesi Muğlaspor yönetimi tarafından basın mensupları ile toplantı düzenlendi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, "Bu hafta sonu kişisel duygularımızı, işimizi gücümüzü bir kenara bırakalım. Herkes bir haftalık Muğlasporlu olsun. 18 hafta sona erdi. 8 maç kaldı. 3 maçımız çok önemli. Belediye takımları ile mücadele ediyoruz. Tüm halkımızdan büyük destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Kıyanç, "Teknik direktörümüz ile yollarımızı Söke mağlubiyeti nedeniyle ayırmadık. Süreç bunu gerektirdi. Yeni hocamızla ilk maçımızı kazandık ve şuan sizlerle tanıştırmak istedik. Hocamızla bir sonraki sezon için de anlaştık" diye konuştu.
"Bir bütünlük sağlanması gerekiyor"
Başkan Kıyanç, "Seçim sürecinde Muğlaspor'a ilgi doğal olarak biraz azaldı. Bizim yerel basın ve yerel yöneticilere inanılmaz ihtiyacımız var. Bizim görevimiz Muğlaspor'u şampiyon yapmak. Siyasiler de Muğlaspor maçına sadece görünmek için, siyaset için gelmesinler. Destek olsunlar. Yönetimler bir iki dönem bu işi götürebilir. Kent ve yöneticilerle birleşilmezse devamı gelmez. Biz taraf değiliz. Siyasi bir tavrımız yok. Biz Muğla'dan ve Muğlaspor'dan tarafız. Sporun büyük bir birleştirici gücü var. Bu birleşimi yaşamamız gerekiyor. Biz şampiyon olacağız" dedi.
Teknik Direktör Şapçı: "Tüm Muğla halkını hafta sonu stada bekliyoruz"
Muğlaspor Teknik Direktörü Hakan Şapçı ise, "Şampiyonluğu hak eden bir kulüp ve şehirle birlikteyim. Bu camia ile bir şampiyonluk yaşamak istediğim için buraya geldim. Tüm yönetime bize güveninden dolayı teşekkür ediyorum. Bu sene şampiyonluk yaşayıp, her yıl şampiyonluğa oynayacak bir takım olmak istiyoruz. Şampiyonluğa inanıyoruz. Benden önce görev yapan teknik ekibe teşekkür ediyorum. Bunu bayrak yarışı olarak düşünüyorum. Pazar günü önemli maçımızda tüm Muğla'yı statta görmek istiyoruz" diye konuştu. - MUĞLA
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