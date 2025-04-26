TFF 3. Lig 2. Grup 30. haftasında Muğlaspor sahasında karşılaştığı Mazıdağı Fosfat'a 3-0 mağlup oldu.
Hakemler: Hasan Kaçar, Harun Günaydın, Melih Tahta
Muğlaspor: Canberk, Mustafa (Sırat dk. 81), Harun (Cemal dk. 72), Serhat Enes, Savaş, Mustafa, Oğuzhan (Tayfun dk. 54), Mehmet Anıl, Yasin (Arda dk. 72), Furkan (Muhammed Enes dk. 81), Batuhan
Mazıdağı Fosfat: Ali Rıza, Deniz, Onur, Muhammet Yunus, Yunus Emre (Talha Enes dk. 70), Metin, Sefa, Erdi (İsmail dk. 89), Salih (Taner dk. 55), Kubilay (Batuhan dk. 55), Burak (Azad dk. 89)
Goller: Yunus Emre(dk. 12), Deniz (dk. 69), Batuhan (dk. 90) (Mazıdağı Fostfat)
Sarı kartlar: Mustafa (Muğlaspor) - MUĞLA
Son Dakika › Spor › Muğlaspor, Mazıdağı Fosfat'a 3-0 Yenildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?