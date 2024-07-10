Muğlaspor, orta saha oyuncusu Emre Akbulut\'u transfer etti

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Muğlaspor, TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek olan takımını güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak Bornova 1877 forması giyen orta saha oyuncusu Emre Akbulut, yeşil-beyazlı ekibe katıldı.

Geride bıraktığımız sezonda Bornova 1877 forması altında 28 maça çıkan Emre Akbulut, 4 gol kaydetti. Orta saha ve kanatta görev yapan 24 yaşındaki futbolcu, kariyerine Aydınspor 1923'te profesyonel olarak başladı. Emre Akbulut, Etimesgut Belediyespor, İskenderunspor, Aydın Yıldızspor, Kuşadasıspor, Darıca Gençlerbirliği, Efeler 09 SFK ve Bornova 1877 takımlarında forma giydi. TFF 3. Lig'de 87, BAL'da 29 ve Türkiye Kupası'nda 7 maça çıkan Emre, toplamda 9 gol attı.

Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, Başkan Vekilleri İbrahim Güngör, Muhammet Ali Bahçeyaka, Basın Sözcüsü Barış Yayman, Mali Komite Üyesi Ege Erman Tölek ve Sportif Direktör Ozan Özkan'ın katılımıyla, Emre Akbulut için kulüp tesislerinde imza töreni gerçekleştirildi. - MUĞLA