Muğlaspor, sahasında Turka Esenler Erokspor'a 5-0'lık skorla yenildi

Muğlaspor, sahasında Turka Esenler Erokspor'a 5-0'lık skorla yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Muğlaspor, Turka Esenler Erokspor'a 5-0 mağlup oldu. Kanga 26. dakikada penaltıdan, 43. dakikada da fileleri havalandırdı; 59. dakikada Mago'nun kırmızı kartıyla 10 kişi kalan Muğlaspor, Erokspor'un diğer gollerine engel olamadı.
Stat: Muğla Atatürk
Hakemler: Mustafa Hakan Belder, Ömer Gezer, Mehmet Eren Küçükkeçeci
Muğlaspor: Ekrem Kılıçarslan, Ahmet Emin Engin (Dk. 70 Bilal Ceylan), Yiğit Fidan, Mago, Ali Barak (Dk. 70 Oğuzhan Matur), Diarra (Dk. 70 Alihan Kazmaz), Çelhaka, Ali Kaan Güneren (Dk. 46 Camaj), Avramovski (Dk. 78 Buluthan Bulut), Poyraz Yıldırım, Yasin Uzunoğlu
Turka Esenler Erokspor: Erdem Canpolat, Claro, Ferhat Yazgan (Dk. 81 Mikail Okyar), Janvier (Dk. 70 Recep Niyaz), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 84 Tugay Kacar), Kanga, Faye, Bahadır Öztürk, Enes Alıç (Dk. 81 Erkan Kaş), Yusuf Erdoğan (Dk. 71 Burak Çoban), Hayrullah Bilazer
Goller: Dk. 26 (Penaltıdan) ve Dk. 43 Kanga, Dk. 60 Claro, Dk. 86 Burak Çoban, 90+4 Faye (Turka Esenler Erokspor)
Kırmızı kart: Dk. 59 Mago (Muğlaspor)
Sarı kartlar: Dk. 25 Yiğit Fidan, Dk. 65 Avramovski, Dk. 67 Çelhaka, Dk. 71 Camaj (Muğlaspor)
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Turka Esenler Erokspor, deplasmanda Muğlaspor'u 5-0 yendi.
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