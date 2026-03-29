Muğlaspor Şokta: Altınordu'ya 1-0 Kaybetti
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğlaspor Şokta: Altınordu'ya 1-0 Kaybetti

29.03.2026 19:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğlaspor, Altınordu'ya 1-0 kaybederek şampiyonluk yarışında büyük avantaj kaybetti.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Muğlaspor evinde düşme hattında yer alan Altınordu'ya 1-0 kaybedip çok büyük avantaj kaçırdı. Maçın ilk yarısında iki takımının çabaları gol getirmedi, takımlar soyunma odasına 0-0'lık beraberlikle gitti. Altınordu 68'inci dakikada Ege Aslan'ın golüyle öne geçti: 0-1. Muğlaspor'da 90+2'nci dakikada Semih Karadeniz kırmızı kart gördü. Maç 1-0 Altınordu'nun galibiyeti ile tamamlandı. Bu skorun ardından Muğlaspor 65 puanda kaldı ve maçını kazanan lider Batman Petrolspor'un 8 puan gerisine düştü. Son haftalarda çıkışa geçen Altınordu ise 25 puana ulaşarak düşme hattından kurtuldu.

Kaynak: DHA

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğlaspor Şokta: Altınordu'ya 1-0 Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 19:32:39. #.0.5#
SON DAKİKA: Muğlaspor Şokta: Altınordu'ya 1-0 Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.