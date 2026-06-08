Verilen sözlerin ardından Muğlaspor taraftarlarının açlık grevi sona erdi

Bu yıl 1. Lig'de mücadele verecek Muğlaspor'a yeterli maddi desteğin gelmemesi iddiasıyla Menteşe Sınırsızlık Meydanı'nda 3 gün önce taraftarlar tarafından başlatılan açlık grevi, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın taraftarlarla bir araya gelmesinin ardından sona erdi.

1967 Muğlaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Emirhan Kıbrıslı ve Onur Dinçer'in başlattığı eylem, üçüncü gününde protokolün ziyaretinin ardından sonlandırıldı.

Ahmet Aras: "Bu takımı yarı yolda bırakmayız"

Ziyarette konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Muğlaspor'a desteklerinin süreceğini belirterek şunları söyledi:

"Biz Muğlaspor'a her zaman sahip çıkıyoruz. Taraftarlarımızın bu konudaki hassasiyetini çok iyi anlıyorum. Onlar bu takım için büyük fedakarlıklar yaptı, emek verdiler. Bugün gelinen noktada futbolcularımız, yöneticilerimiz ve taraftarlarımızla birlikte hepimiz bir emek ortaya koyduk. Ancak Milletvekilimizin de ifade ettiği gibi artık sadece belediyelerin ya da kurumların çabası yeterli değil. Bu noktada Muğla'nın tüm dinamiklerinin, özellikle de şehirde faaliyet gösteren büyük sermaye gruplarının devreye girmesi gerekiyor. Biz birçok şehirde şunu görüyoruz; güçlü kulüplerin arkasında mutlaka güçlü iş insanları ve şirketler var. Aynı durumun Muğlaspor için de geçerli olması gerekiyor. Muğla'da kazanıp Muğla için katkı sunmayan hiçbir yapı olmamalı. Biz zaten üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Ancak artık bu yükü paylaşmak gerekiyor. Menaf Başkan'ın da ifade ettiği gibi, bu kulübün en büyük beklentisi sahip çıkılmasıdır. Biz Menaf Başkan'ın her zaman yanındayız, her zaman arkasındayız. Bu takımı yarı yolda bırakmayız"

Taraftarlar, yapılan açıklamaların ardından 3 günlük açlık grevini sonlandırarak eylemlerine son verdi. - MUĞLA