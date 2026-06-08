Muğlaspor Taraftarlarından Açlık Grevi Sonrası Destek - Son Dakika
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Muğlaspor Taraftarlarından Açlık Grevi Sonrası Destek

Muğlaspor Taraftarlarından Açlık Grevi Sonrası Destek
08.06.2026 13:05
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Muğlaspor'un kongre öncesi başkanına destek için yapılan açlık grevi, yerel yetkililerin müdahalesiyle sona erdi.

TRENDYOL 1'inci Lig'e yükselen Muğla spor'da taraftarların kongre öncesi aday olmayacağını açıklayan Başkan Menaf Kıyanç'a destek vermek için cumartesi gününden beri yaptıkları açlık grevi, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete'nin devreye girmesiyle sona erdi. Ahmet Aras ve Kadem Mete, Muğlaspor'a destek amacıyla Sınırsızlık Meydanı'nda eylem yapan 1967 Taraftar Grubu üyelerini birlikte ziyaret etti.

Muğlaspor'a destek amacıyla başlatılan eylemin sonlandırılması için taraftarlarla bir araya gelen Mete ve Aras, 1967 Taraftar Grubu Başkanı Emirhan Kıbrıslı ve grup üyeleriyle görüşerek eylemin sonlandırılması yönündeki temennilerini iletti. Görüşmenin ardından taraftarlar, Muğlaspor'a olan desteklerini bir kez daha vurgulayarak eylemlerini sonlandırdı. Kadem Mete, taraftarların gösterdiği duyarlılık ve yapıcı yaklaşım nedeniyle teşekkür ederek, Muğlaspor'un ve kentteki tüm spor kulüplerinin yanında olmaya, başarıları için destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Muğlaspor Taraftarlarından Açlık Grevi Sonrası Destek - Son Dakika

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