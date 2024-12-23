Muğlaspor, Tolga Tağ\'ı Sportif Direktör Olarak Atadı

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3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluk hedefiyle mücadele eden Muğlaspor, sportif direktörlük görevine Tolga Tağ'ı getirdi.

Yeşil-beyazlı ekip, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, Sportif Direktörlük görevi için Tolga Tağ ile anlaşma sağlamıştır. Sportif Direktörümüz Tolga Tağ'a 'hoş geldin' diyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç'ın katılımıyla gerçekleşen törenle göreve başlayan Tolga Tağ, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Muğlaspor'un hedeflerine ulaşabilmesi için elimden gelen tüm çabayı göstereceğim. Uzun vadeli başarılar elde etmek için sistemli bir çalışma anlayışı benimseyeceğiz. Taraftarlarımızın desteğiyle bu güzel kulübü hak ettiği yerlere taşıyacağız"

Tağ ayrıca, kulübün şampiyonluk hedefi doğrultusunda transfer süreçlerinde dikkatli ve stratejik bir yaklaşım izleyeceklerini belirtti. Başkan Menaf Kıyanç ve yönetim kuruluna teşekkür eden Tağ, kendisine duyulan güvene layık olmak için var gücüyle çalışacağını ifade etti. - MUĞLA