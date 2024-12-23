Muğlaspor, Tolga Tağ'ı Sportif Direktör Olarak Atadı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Muğlaspor, Tolga Tağ'ı Sportif Direktör Olarak Atadı

Muğlaspor, Tolga Tağ\'ı Sportif Direktör Olarak Atadı

Muğlaspor, şampiyonluk hedefiyle Tolga Tağ'ı sportif direktör olarak göreve getirdi.

23.12.2024 12:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluk hedefiyle mücadele eden Muğlaspor, sportif direktörlük görevine Tolga Tağ'ı getirdi.

Yeşil-beyazlı ekip, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, Sportif Direktörlük görevi için Tolga Tağ ile anlaşma sağlamıştır. Sportif Direktörümüz Tolga Tağ'a 'hoş geldin' diyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç'ın katılımıyla gerçekleşen törenle göreve başlayan Tolga Tağ, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Muğlaspor'un hedeflerine ulaşabilmesi için elimden gelen tüm çabayı göstereceğim. Uzun vadeli başarılar elde etmek için sistemli bir çalışma anlayışı benimseyeceğiz. Taraftarlarımızın desteğiyle bu güzel kulübü hak ettiği yerlere taşıyacağız"

Tağ ayrıca, kulübün şampiyonluk hedefi doğrultusunda transfer süreçlerinde dikkatli ve stratejik bir yaklaşım izleyeceklerini belirtti. Başkan Menaf Kıyanç ve yönetim kuruluna teşekkür eden Tağ, kendisine duyulan güvene layık olmak için var gücüyle çalışacağını ifade etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğlaspor, Tolga Tağ'ı Sportif Direktör Olarak Atadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:41 İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam
11:50 Erbain soğukları 21 Aralık’tan itibaren Türkiye’yi etkisi altına alacak Erbain soğukları 21 Aralık'tan itibaren Türkiye'yi etkisi altına alacak
11:50 AK Parti’de herkes Abdullah Özdemir’i konuşuyor Bir istifa ile hayatı değişti AK Parti'de herkes Abdullah Özdemir'i konuşuyor! Bir istifa ile hayatı değişti
10:14 Esad rejimi askerleri tek tek teslim oluyor Esad rejimi askerleri tek tek teslim oluyor
09:48 Mersin Gümrük İdaresi’ne operasyon: 91 tutuklama Mersin Gümrük İdaresi'ne operasyon: 91 tutuklama
18:26 Dışişleri Bakanı Fidan’dan PKKYPG mesajı: Yeni yönetim uygun adımları atacaktır Dışişleri Bakanı Fidan'dan PKK/YPG mesajı: Yeni yönetim uygun adımları atacaktır
18:24 ’Ne yapsam’ diye kara kara düşünürken buldu, 5 ülkeye birden ihraç etmeye başladı 'Ne yapsam' diye kara kara düşünürken buldu, 5 ülkeye birden ihraç etmeye başladı
18:08 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’de tarihin doğru tarafında yer aldık Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de tarihin doğru tarafında yer aldık
17:59 Galatasaray, Kayserispor’u deplasmanda 5-1 yendi Galatasaray, Kayserispor'u deplasmanda 5-1 yendi
17:50 ’’Emeklinin hali bu’’ diyerek SGK önünde soyundu ''Emeklinin hali bu'' diyerek SGK önünde soyundu
17:45 Polis ekibine 10 kişi birden saldırdı Polis ekibine 10 kişi birden saldırdı
17:42 Kendisinden haber alınamayan gencin kazada öldüğü ortaya çıktı Kendisinden haber alınamayan gencin kazada öldüğü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 13:34:39. #1.11#
SON DAKİKA: Muğlaspor, Tolga Tağ'ı Sportif Direktör Olarak Atadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.