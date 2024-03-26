Muhammed Baygül: Turu geçecek avantajı yakalamak istiyoruz - Son Dakika
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Spor

Muhammed Baygül: Turu geçecek avantajı yakalamak istiyoruz

Bahçeşehir Koleji oyuncusu Muhammed Baygül, Varese karşısında turu geçecek avantajı yakalamak istediklerini söyledi. Baygül, hücumda yüksek yüzdeli bir takımla oynayacaklarını belirterek, zor bir deplasman olduğunu ve turu geçecek avantajı elde etmek istediklerini ifade etti.

26.03.2024 22:15  Güncelleme: 22:16
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- Muhammed Baygül: "Turu geçecek avantajı yakalamak istiyoruz"

İsmail Yasin Akçın

MİLANO (İHA) - Bahçeşehir Koleji'nin oyuncusu Muhammed Baygül, Varese karşısında turu geçecek avantajı yakalamak istediklerini söyledi.

FIBA Avrupa Kupası Yarı Finali ilk maçında Bahçeşehir Koleji, yarın TSİ 22.30'da Pallacanestro Varese'ye konuk olacak. Müsabaka için İtalya'ya gelen Bahçeşehir Koleji, son antrenmanını maçın oynanacağı Itelyum Arena'da yaparken Muhammed Baygül de karşılaşma ile ilgili görüşlerini aktardı. Hücumda yüksek yüzdeli bir takımla oynayacaklarını söyleyen Baygül, "İki sene önce bu kupayı kazanmıştık ve yine hedefimiz şampiyonluk. Tempolu oynayan, tehlikeli bir takımla karşılaşacağız. Hücumda da yüksek yüzdeli bir takım. Zor bir deplasman olacak ve bunun da bilincindeyiz. Takım olarak tecrübeli bir takımız. Elimizden geldiğince iyi mücadele edip, turu geçecek avantajı yakalamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

(İYA-TK-S)

26.03.2024 22: 11: 55 TSI

NNNN - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Muhammed Baygül, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Muhammed Baygül: Turu geçecek avantajı yakalamak istiyoruz - Son Dakika

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