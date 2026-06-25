Muhammed Beytekin Çeyrek Finale Yükseldi

Kayseri'de düzenlenen U15 Alt Minikler Türkiye Boks Şampiyonasında ringe çıkan Şırnaklı sporcu Muhammed Beytekin, rakiplerini tek tek dize getirerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Kayseri'de gerçekleştirilen ve Türkiye'nin dört bir yanından genç yeteneklerin sahne aldığı U15 Türkiye Boks Şampiyonasında Cizre'yi temsil eden genç boksör Muhammed Beytekin, elde ettiği başarı ile turnuvaya damga vurdu. Şampiyonada 70 kilogramda ringe çıkan genç eldiven çıktığı zorlu müsabakalarda üstün bir performans sergiledi. Teknik kapasitesi ve güçlü yumruklarıyla rakiplerine ringde geçit vermeyen Beytekin, peş peşe aldığı galibiyetlerle çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Çeyrek finale yükselerek madalya kürsüsüne bir adım daha yaklaşan Cizreli sporcunun hedefi, turnuvadan altın madalyayla ayrılarak Cizre'ye büyük bir gurur yaşatmak. - ŞIRNAK