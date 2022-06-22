Muhammed Burak Çelik, Belediye Kütahyaspor'da - Son Dakika
Üye Girişi

Muhammed Burak Çelik, Belediye Kütahyaspor'da

22.06.2022 14:44
Muhammed Burak Çelik, Belediye Kütahyaspor'da

3. Lig takımların Belediye Kütahyaspor, orta saha oyuncusu Muhammed Burak Çelik'i transfer etti.

3. Lig takımların Belediye Kütahyaspor, orta saha oyuncusu Muhammed Burak Çelik'i transfer etti.

Külüpten yapılan açıklamada, "Geçen sezon grubumuzda Fatsa Belediye'de oynayan oyuncumuz sırası ile eski adı ile Bugsaş'da kariyerine başlayıp sonrasında 12 Bingölspor'da oynayıp tekrar Bugsaş'a döndükten sonra burada 2 sezon geçirmiştir. 3 sezondur Fatsa Belediye forması giyen Muhammet Burak, bu sezon takımımız için mücadele edecek. Hırslı, çok koşan yönü ile bilinen futbolcumuz uzaktan attığı şutlar ile de geçen sezon 6 kez ağları havalandırmıştır. Kendisine ve camiamıza hayırlı olsun" denildi. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Belediye Kütahyaspor, Muhammed Burak, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muhammed Burak Çelik, Belediye Kütahyaspor'da - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:44 Aleyna Tilki'nin annesinin mini elbiseli pozu gündem oldu! "Bu nasıl bir vücut? Aleyna'dan daha güzelsin"
14:44 Milli tekvandocu İrem Yaman, siyasete girdi! Meral Akşener İYİ Parti rozetini bizzat taktı
14:35 "Dünyanın en çekici atleti" olarak nitelendirilen Alica Schmidt'ten Neymar'a davet: Yarışalım mı?
14:34 Ümit Özdağ'dan gündem olan iddia: Türk halkından gizleniyor, günde 200 mülteciye vatandaşlık veriyorlar
14:32 Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlattı
14:13 "Kına gecesi" cinayetinde babasını kaybeden genç kız: Babam terliklerle aşağıya indi. Sonra silahlar patladı
14:07 Yunanların Keçi Adası'nı silahlandırıp, askerlerini adaya yığdığı görüntüler büyük tepki çekti
13:58 Fener'de Portekiz rüzgarı sürüyor! Sportif Direktör Branco'nun hedefi Portolu yıldız orta saha Sergio Oliveira
13:03 Türk ve Rus heyetleri arasındaki Tahıl Koridoru Zirvesi, Moskova'da gerçekleşti!
13:02 Sri Lanka Başbakanı açıkladı! Ekonomi tamamen çöktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 14:53:56. #1.12#
SON DAKİKA: Muhammed Burak Çelik, Belediye Kütahyaspor'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement