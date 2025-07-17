FISU 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın ilk gününde milli taekwondocu Muhammed Emir Yılmaz, gümüş madalya kazandı.
Almanya'nın Rhine-Ruhr bölgesinde düzenlen FISU 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın milli taekwondocu Muhammed Emir Yılmaz, poomsae erkekler bireyselde 8.765 puanla gümüş madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL
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