Muhammet Şimşek Avrupa Şampiyonu Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muhammet Şimşek Avrupa Şampiyonu Oldu

Muhammet Şimşek Avrupa Şampiyonu Oldu
06.07.2026 17:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Görme Engelliler Avrupa Şampiyonası'nda Muhammet Şimşek altın madalya kazandı ve 635 kg kaldırdı.

Mersin'de 26 Haziran-3 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenen Görme Engelliler Bench Press ve Powerlifting Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Muhammet Şimşek, Avrupa şampiyonluğu elde etti.

Samsun Karadeniz Yıldızı Görme Engelliler Spor Kulübü sporcusu Muhammet Şimşek, adını Avrupa şampiyonluğunda bir kez daha yazdırmayı başardı. 100 kg kategorisinde Şimşek, Avrupa şampiyonluğu elde etti.

Milli Sporcu Muhammet Şimşek, şampiyonanın en çekişmeli anlarının yaşandığı bench presste sırasıyla 160 kg ve ardından 167 kg kaldırarak Avrupa şampiyonu oldu ve altın madalyayı göğsüne taktı. Çarşambalı sporcu, powerlifting şampiyonasının diğer zorlu etaplarında ise squatta 230 kg, deadliftte ise 238 kg kaldıran Şimşek, genel toplamda elde ettiği Avrupa ikinciliği (gümüş mladalya) ile önemli bir başarı elde etmiş oldu.

Muhammet Şimşek, toplamında tam 635 kilogram kaldırarak, turnuvada milli takım forması altında en yüksek ağırlığı kaldıran isim ünvanını da elde eden Muhammet Şimşek, "Buraya aylardır süren çalışmalarımız ve emeklerimizin sonucu almaya geldik. Samsun'un, Çarşamba'nın ve milli takımımızın sorumluluğunun bilincindeydik. Ay-yıldızlı formayla mücadele etmek benim için her şeye bedel. Bench presste hedefim altındı, çok şükür aldık. Toplamda 635 kilo ile milli takımımızın en yüksek kaldırışını yapmak benim için ayrı bir gurur vesilesi oldu" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Avrupa Şampiyonası, Sağlık, Mersin, Gümüş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muhammet Şimşek Avrupa Şampiyonu Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya’da Motokurye ve Apartman Görevlisi Tartıştı Antalya'da Motokurye ve Apartman Görevlisi Tartıştı
Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı 2 genç öldü, 1’i ağır yaralı Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı! 2 genç öldü, 1'i ağır yaralı
Başlık Parası Evliliği Zorlaştırıyor Başlık Parası Evliliği Zorlaştırıyor
Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Türkiye mesajı: NATO Zirvesi’nde masaya Ege ve Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarını getireceğim Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye mesajı: NATO Zirvesi'nde masaya Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarını getireceğim
Kurtulmuş’tan ’Terörsüz Türkiye’ mesajı: Bu yaz ayları bitmeden gereği olan işler yapılacak Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Bu yaz ayları bitmeden gereği olan işler yapılacak
Şile’de yasağa rağmen denize girdiler: Bir kişi öldü, iki kişi kayıp Şile'de yasağa rağmen denize girdiler: Bir kişi öldü, iki kişi kayıp

17:18
Ünlü fenomen Asena Atalar, Galatasaray’ın yıldızıyla dünyaevine girdi
Ünlü fenomen Asena Atalar, Galatasaray'ın yıldızıyla dünyaevine girdi
16:53
Rutte’den Ankara’da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız
Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız
16:06
Akademisyen Akdeniz Üniversitesi doktorlarını dolandırdı 1 milyon dolandırılan cerrah var
Akademisyen Akdeniz Üniversitesi doktorlarını dolandırdı! 1 milyon dolandırılan cerrah var
15:59
NATO Ankara Zirvesi’nde bir ilk yaşanacak Resmi programa alındı
NATO Ankara Zirvesi'nde bir ilk yaşanacak! Resmi programa alındı
15:15
Resmen kesinleşti ABD Başkanı Trump yarın Ankara’da
Resmen kesinleşti! ABD Başkanı Trump yarın Ankara'da
11:14
NATO’nun 1 numarasından Türkiye itirafı “Beni çok etkiledi“ diyerek anlattı
NATO'nun 1 numarasından Türkiye itirafı! "Beni çok etkiledi" diyerek anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 17:43:19. #.0.2#
SON DAKİKA: Muhammet Şimşek Avrupa Şampiyonu Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.