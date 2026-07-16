Muhammet Taha Şahin'in Hedefleri - Son Dakika
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Muhammet Taha Şahin'in Hedefleri

16.07.2026 16:52
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Çaykur Rizespor'un genç futbolcusu Şahin, yeni sezon hedeflerini ve milli takım hayalini paylaştı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un genç oyuncusu Muhammet Taha Şahin, farklı mevkilerde kendini geliştirdiğini belirterek, yeni sezonda hem takımına daha fazla katkı sağlamayı hem de yeniden A Milli Takım formasını giymeyi hedeflediğini söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren yeşil-mavili ekibin futbolcusu Şahin, AA muhabirine kamp süreci, performansı ve hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kentteki kamp döneminin yoğun ve zorlu geçtiğini belirten Şahin, "Kamp dönemi yüklemelerle geçiyor. Yorucu, zorlu yani tüm sezonun belki ekmeğini yiyeceğimiz bir dönemden geçiyoruz." dedi.

Şahin, her zaman daha iyisini yapabilmek için çalıştığını ifade ederek, "Bireysel olarak performansımdan memnunum. Her zaman daha iyisini yapmaya uğraşıyorum. Maçlardan sonra analizlerimi yapıyorum. Geçen sezon en çok şut attığım, en fazla alan katettiğim ve en çok dripling yaptığım sezonlardan birini geçirdim. Bazı şeylerde kendime kızdım bunların hepsi sonuca yansımıyor. Bu, bazen bizim şanssızlığımız, beceriksizliğimiz, bazen de arkadaşlarımızın bize yardım edememesiyle alakalı. Ama sezona baktığımız zaman güzel bir sezon geçirdim diyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Farklı mevkilerde kendini geliştirdiğini dile getiren Şahin, "Çocukluğumdan beri hücum etmeyi seviyorum ve buraya gelince İlhan (Palut) hoca defansif yönümü daha çok geliştirmemi söylüyordu. Ben de maçları, pozisyonları izledikten sonra buna dikkat etmem gerektiğini düşünerek bu yönde çalışmalar yaptım. Defansif yönümü daha çok geliştirdim diyebilirim. Orta açma becerim her zaman vardı ancak bu konuda kendimi yeterli görmüyorum. Bu konuda geliştirmem gereken çok yer var." ifadelerini kullandı.

"Birçok kadroya karşı üstünlük kurabilecek bir kadroya sahibiz"

Şahin, takımın güçlü bir kadroya sahip olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Sıralama ve puan olarak geçen senenin üzerinde bitirmemiz gerekiyor. Bu kadro kalitesiyle her zaman daha iyisini yapmamız gerektiğini aramızda konuşuyoruz. Özellikle içeride ve dışarıda birçok takıma karşı üstünlük kurabilecek bir kadroya sahibiz. Hedefim takıma katkı sağlamak. Milli takıma kadar yükselmiş biri olarak A Milli Takım'ın kadrosunun her zaman parçalarından biri olmak benim en büyük hayallerimden bir tanesi. Bunu geliştirecek, katkı sağlayacak çalışmalar yapıyorum. Milli takım çok özel bir şey. İlk davet aldığım zaman, aklımın bir yerinde duruyor. Ağabeylerimle, futbolcu kardeşlerimle oynadığım için mutluyum. Hocamızla da sürekli iletişim halindeyiz. Eksiklerimizi söylüyor biz de onun takdiriyle bunları gidermeye çalışıyoruz. Bu benim için çok büyük bir motivasyon. Umarım her zaman orada olup milli takıma ve ülkeme faydalı bir futbolcu olurum."

Kariyerinin ileriki dönemleri hakkında da konuşan Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kendime her zaman Rizesporluyum diyorum ama ülkemi yurt dışında temsil etmek ya da şampiyonluk mücadelesi veren bir takımda oynamak istiyorum. Çünkü buna hazır olduğumu düşünüyorum. Bu beni açıkçası çok mutlu eder. Ama bunların hepsi Rizespor'un menfaatleri doğrultusunda gerçekleşecekse olsun diyorum. Çok şükür geldiğimden beri sakatlık nedeniyle maç kaçırmadım. Bu da ayrıca beni mutlu ediyor. Çalıştığımın karşılığını aldığımı düşünüyorum. Her zaman sahada takımıma katkı sağlamak istiyorum. İnşallah bu sezon da aynı şekilde bu hedefler doğrultusunda devam edeceğim."

Kaynak: AA

Milli Takım, Rizespor, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muhammet Taha Şahin'in Hedefleri - Son Dakika

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