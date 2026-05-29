Muharrem Solgun Dünya Şampiyonu Oldu

Siirtli üniversite öğrencisi Muharrem Solgun, başarı merdivenlerini hızla tırmanarak Antalya'da düzenlenen 11. Uluslararası Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda 51 kiloda k1 kategorisinde dünya şampiyonu oldu.

Muharrem Solgun, 19 yaşında Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan boks kursuyla spor hayatına adım attı. İlk antrenörü Erdal Karaca'nın dikkatini çeken Solgun, kick boks branşındaki yeteneğinin keşfedilmesinin ardından bu alana yönlendirildi. O günden sonra çalışmalarını büyük bir azimle sürdüren milli sporcu, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda önemli başarılar elde etmeye başladı. Geçtiğimiz yıl katıldığı dünya kick boks şampiyonasında üçüncülük elde eden Solgun, aynı yıl düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda ise kendi sıkletinde Türkiye ikincisi oldu.

Başarı grafiğini bu yıl daha da yükselten 25 yaşındaki sporcu, Antalya'da düzenlenen 11. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda mücadele etti. 51 kilo K1 kategorisinde ringe çıkan Muharrem Solgun, tüm rakiplerini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu ve dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Muharrem Solgun'un bokstaki temelini atan ilk antrenörü Erdal Karaca ile başlayan başarı yolculuğu, Türkiye ve dünya arenasında profesyonel bir hazırlık süreciyle devam etti. Genç sporcu, söz konusu organizasyona Rıdvan Bahçeci liderliğinde hazırlandı. Siirt Kick Boks İl Temsilcisi ve antrenör Bahçeci gözetiminde yoğun bir kamp dönemi geçiren Solgun, disiplinli çalışmalarının karşılığını dünya kupasını kazanarak aldı. - SİİRT