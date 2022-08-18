Ramil Guliyev üst üste dördüncü kez finalde - Son Dakika
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Ramil Guliyev üst üste dördüncü kez finalde

18.08.2022 22:15
Ramil Guliyev üst üste dördüncü kez finalde

Münih'te düzenlenen 25'inci Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Erkekler 200 metre yarı finalinde son şampiyon Ramil Guliyev, 20.44 ile serisinde ikinci olarak adını finale yazdırdı.

Münih'te düzenlenen 25'inci Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Erkekler 200 metre yarı finalinde son şampiyon Ramil Guliyev, 20.44 ile serisinde ikinci olarak adını finale yazdırdı.Son 60 metreye dördüncü sırada giren Guliyev, iki rakibini geçerek final vizesini kaptı. Bu sonuçla Guliyev, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda üst üste dördüncü kez 200 metre finalinde mücadele edecek. Final mücadelesi yarın Münih'te gerçekleştirilecek.


- Ankara
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Yasmani Copello ve Tuğba Güvenç Münih'te finale yükseldi Yasmani Copello ve Tuğba Güvenç Münih'te finale yükseldi
Kaynak: DHA

Ramil Guliyev, Münih, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ramil Guliyev üst üste dördüncü kez finalde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ramil Guliyev üst üste dördüncü kez finalde - Son Dakika
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