Münih 'te düzenlenen 25'inci Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Erkekler 200 metre yarı finalinde son şampiyon Ramil Guliyev , 20.44 ile serisinde ikinci olarak adını finale yazdırdı.Son 60 metreye dördüncü sırada giren Guliyev, iki rakibini geçerek final vizesini kaptı. Bu sonuçla Guliyev, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda üst üste dördüncü kez 200 metre finalinde mücadele edecek. Final mücadelesi yarın Münih'te gerçekleştirilecek.

Kaynak: DHA

Ramil Guliyev, Münih, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Ramil Guliyev üst üste dördüncü kez finalde - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.