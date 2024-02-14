Murat Fırat, Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda bronz madalya kazandı

Spor

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde mücadele eden Murat Fırat, Ermenistanlı rakibi Slavik Galstyan'ı 5-4 yenerek üçüncü oldu ve bronz madalyaya uzandı.

67 kiloda mücadele eden Murat Fırat ilk turda Avrupa şampiyonu Polonyalı Mateusz Bernatek'i 5-1; 2'nci turda Arnavut rakibi Gteje Prenga'yı teknik üstünlükle 10-0; çeyrek finalde ise Ermenistan asıllı Fransız Gagik Snoyan'ı 1-1 son puan avantajıyla yenerek yarı finale çıktı. Murat, bu turda bireysel Rus Ruslan Bichurin'e 5-4 yenildi. Bronz madalya için repesajdan gelen Slavik Galstyan ile karşılaşan Murat Fırat, karşılaşmayı 5-4 kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu ve şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı.