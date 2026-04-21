Murat Fırat Finale Yükseldi

2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi grekoromen 67 kiloda temsil eden Murat Fırat, elemelerde Norveçli Haavard Joergensen'i 3-1, Fransız Yanis Driss Guendez Nifri'yi 4-1 yenerek son 8 sporcu arasına kaldı. Çeyrek finalde Ermeni Slavik Galtas'ı 5-0 ile geçen 2022'nin altın madalyalı ismi Murat, adını yarı finale yazdırdı. Fırat yarı finalde Ukraynalı Oleksandr Hrushyn ile karşılaştı. Devreyi 3-0 önde kapatan Murat, karşılaşmayı 4-0 kazanarak finale yükseldi.

2022 Avrupa şampiyonu Murat Fırat, yarın akşam seansında finalde altın madalya için Azerbaycanlı Hasrat Jafarov ile karşılaşacak.