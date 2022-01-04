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Murat Korkmaz: Altınordu, Avrupa'nın gözde kulüplerinden - Son Dakika

Murat Korkmaz: Altınordu, Avrupa'nın gözde kulüplerinden

04.01.2022 11:50
Murat Korkmaz: Altınordu, Avrupa'nın gözde kulüplerinden

"Enis Destan'a Avrupa'dan ve Süper Lig'den teklifler var""Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, çok önemli bir futbol adamı""Menajerlik çok büyütülüyor, daha büyük emek ailelerin, kulüplerin ve futbolcuların"İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL, Genç futbolcu Burak İnce'nin Bundesliga ekibi...

"Enis Destan'a Avrupa'dan ve Süper Lig'den teklifler var"

"Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, çok önemli bir futbol adamı"

"Menajerlik çok büyütülüyor, daha büyük emek ailelerin, kulüplerin ve futbolcuların"

İbrahim ALİOĞLU/ İSTANBUL,

Genç futbolcu Burak İnce'nin Bundesliga ekibi Arminia Bielefeld'e transferinde büyük bir rol oynayan temsilcisi Murat Korkmaz, Altınordu'nun genç oyunculara bakış açısı nedeniyle Avrupa'dan da birçok kulübün takibinde olduğunu söylerken, esas başarının başkan Seyit Mehmet Özkan'a ait olduğunu belirtti. Korkmaz, Altınordu alt yapısında nice genç yeteneklerin olduğuna değinirken, "Burak İnce ve Enis Destan'dan daha fazlası Altınordu alt yapısında yetişiyor. Türk futbolu için Altınordu çok önemli bir kaynak" dedi. "ENİS DESTAN'A AVRUPA'DAN VE SÜPER LİG'DEN TEKLİFLER VAR"Kırmızı lacivertli takımın genç golcüsü Enis Destan hakkında da Korkmaz, "Önemli olan oyuncunun doğru bir kariyer planının olması. Ama Enis Destan'a hem yurt içi hem de Avrupa'dan teklifler var. Başka oyuncuların da durumu sürekli soruluyor ama oyuncular için en doğru kariyer planını yapmak ve bu şekilde hareket etmek en doğrusu" şeklinde konuştu."MENAJERLİK ÇOK BÜYÜTÜLÜYOR, EN BÜYÜK EMEK AİLELERİN, KULÜPLERİN VE FUTBOLCULARIN"

'Türkiye'de menajerlik çok abartılıyor, esas önemli olan gençleri eğiten kulüpler ve aileler' diyen Korkmaz, "Menajerliği çok büyütmemek gerek. Asıl önemli olan hayatını bu toprakların çocuklarına adamış bir başkan var. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, çok önemli bir futbol adamı. Emeği geçen o kadar çok teknik adam ve derdine derman olan personel var. Oğlum futbolcu olacak diye oğlunu kaç senedir doğru düzgün görmeyen bir anne ve baba var. En başta bunu başarmak için günde çift antrenman ve ekstra yapan bir Burak İnce var, diğer futbolcular var. Bu kadar baş etken varken bize konuşmak düşmez" dedi.


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Spor Toto Süper Lig, Seyit Mehmet Özkan, Altınordu, Destan, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Murat Korkmaz: Altınordu, Avrupa'nın gözde kulüplerinden - Son Dakika Spor


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