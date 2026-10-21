Murat Şahin, Trendyol 1. Lig ekibi Pendikspor'un yeni teknik direktörü oldu.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pendikspor, teknik direktörlük koltuğuna Murat Şahin'i oturttu. Kulübün sosyal medya açıklamasında Şahin'e ve teknik ekibine kırmızı-beyazlı arma altında başarılar dilenirken, Şahin kariyerinde Sergen Yalçın'ın ekibinde yardımcı antrenör olarak da görev yaptı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, teknik direktörlük görevine Murat Şahin'i getirdi.
Kırmızı-beyazlıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Hoş geldin Murat Şahin. Pendikspor'umuz, Teknik Direktör Murat Şahin ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine hoş geldin diyor, kırmızı-beyazlı armamız altında kendisine ve teknik ekibine başarılar diliyoruz" denildi.
Şahin kariyerinde; Beşiktaş, Antalyaspor, Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Konyaspor, Eskişehirspor, Kayserispor, Sivasspor ve Gaziantepspor'da Sergen Yalçın'ın ekibinde yardımcı antrenör olarak yer alırken, Hatayspor'da ise teknik direktörlük görevini üstlendi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?