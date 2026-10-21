Murat Şahin, Trendyol 1. Lig ekibi Pendikspor'un yeni teknik direktörü oldu. - Son Dakika
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Murat Şahin, Trendyol 1. Lig ekibi Pendikspor'un yeni teknik direktörü oldu.

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Murat Şahin, Trendyol 1. Lig ekibi Pendikspor\'un yeni teknik direktörü oldu.
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Pendikspor, teknik direktörlük koltuğuna Murat Şahin'i oturttu. Kulübün sosyal medya açıklamasında Şahin'e ve teknik ekibine kırmızı-beyazlı arma altında başarılar dilenirken, Şahin kariyerinde Sergen Yalçın'ın ekibinde yardımcı antrenör olarak da görev yaptı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, teknik direktörlük görevine Murat Şahin'i getirdi.

Kırmızı-beyazlıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Hoş geldin Murat Şahin. Pendikspor'umuz, Teknik Direktör Murat Şahin ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine hoş geldin diyor, kırmızı-beyazlı armamız altında kendisine ve teknik ekibine başarılar diliyoruz" denildi.

Şahin kariyerinde; Beşiktaş, Antalyaspor, Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Konyaspor, Eskişehirspor, Kayserispor, Sivasspor ve Gaziantepspor'da Sergen Yalçın'ın ekibinde yardımcı antrenör olarak yer alırken, Hatayspor'da ise teknik direktörlük görevini üstlendi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Murat Şahin, Trendyol 1. Lig ekibi Pendikspor'un yeni teknik direktörü oldu. - Son Dakika
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