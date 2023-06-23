Murat Ülker, Fenerbahçe'ye yarım milyar dolar bağışladığını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Murat Ülker, Fenerbahçe'ye yarım milyar dolar bağışladığını açıkladı

23.06.2023 23:14

Fenerbahçe başkanlığı için adı geçen iş insanı Murat Ülker, katıldığı bir YouTube kanalında kulübe yarım milyar dolar bağışladığını söyledi. Ülker, başkanlık için aday olmayacağını belirtirken, Fenerbahçe'nin var olan başkanının işi en iyi şekilde yaptığını ifade etti. Futbol hakkındaki düşüncesini de paylaşan Ülker, basketbol gibi biraz daha hızlı olması gerektiğini söyledi.

İsmi Fenerbahçe başkanlığı ile anılan iş insanı Murat Ülker, kulübe ne kadar bağışta bulunduğunu söyleyerek başkanlığa aday olmayacağını belirtti.

"YARIM MİLYAR DOLAR VERDİM"

Katıldığı bir YouTube kanalına konuşan Ülker, ilk olarak kendisine yöneltilen "Fenerbahçe'ye şu ana kadar ne kadar para verdiniz?" sorusuna, "Yarım milyar dolar verdim. Fenerbahçe bunları hak ediyor" yanıtını verdi.

"BAŞKAN ARAMIYORLAR"

Başkanlık için sorulan "Çocuklarınızın ileride Fenerbahçe'nin yöneticisi, başkanı olmak ister misiniz?" sorusunu da cevaplayan Ülker, "Fenerbahçe'ye başkan aramıyorlar, var başkanı. O işi, anlayan kişilerin yapması gerekir. Futbol hakkındaki benim düşüncemi sorarsanız, ben futbolu biraz yavaş buluyorum. Basketbol gibi biraz hızlanması lazım" şeklinde yanıt verdi.

YORUMLAR
500
UEFA, Fenerbahçe'nin itirazını reddetti UEFA, Fenerbahçe'nin itirazını reddetti

Murat Ülker, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Murat Ülker, Fenerbahçe'ye yarım milyar dolar bağışladığını açıkladı - Son Dakika


Son Dakika
00:34 Tarım ve Orman Bakanlığı, pide ve lahmacunlarda analiz yapılmayacağı iddialarını yalanladı
00:15 Rusya'da Wagner Savaşçıları Ayaklandı: Liderleri Rus Ordusuna Karşı Çağrı Yaptı
00:11 Rusya'da darbe alarmı! Zırhlı araçlar ve askerler devriye gezmeye başladı
00:07 Sokak köpekleri çöp karıştıran yavru ayıya saldırdı
00:06 Milan, Arda Güler için Fenerbahçe'ye izin yazısı yolladı
00:05 Sokak köpekleri ile ayı karşı karşıya! Sonuç herkesi şaşırtacak cinsten
00:02 Gemileri yaktılar! Milan, Arda Güler için Fenerbahçe'ye izin yazısı yolladı
23:36 Osasuna, UEFA tarafından Avrupa kupalarından men edildi
23:32 Soruşturma tamamlandı! Osasuna UEFA'dan men edildi
23:22 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın İstanbul'da yürüyüş yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2023 00:41:35. #1.13#
SON DAKİKA: Murat Ülker, Fenerbahçe'ye yarım milyar dolar bağışladığını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement