A Milli Erkek Basketbol Takımı, Büyük Britanya maçına hazırlanıyor - Son Dakika
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Büyük Britanya maçına hazırlanıyor

01.07.2022 10:09

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu son maçında Büyük Britanya ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, bu müsabaka öncesi İstanbul'daki son antrenmanını gerçekleştirdi.

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu son maçında Büyük Britanya ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, bu müsabaka öncesi İstanbul'daki son antrenmanını gerçekleştirdi.

Milliler, 3 Temmuz Pazar günü TSİ 18.00'de deplasmanda oynayacağı Büyük Britanya maçı öncesinde hazırlıklarını sürdürdü. Ay-yıldızlılar, Büyük Britanya maçı için bugün saat 17.30'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak uçakla Newcastle şehrine hareket edecek.

- İstanbul

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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Büyük Britanya maçı kadrosu belli oldu A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Büyük Britanya maçı kadrosu belli oldu A Erkek Milli Basketbol Takımı'nın Büyük Britanya karşılaşmasında 16 kişilik kadrosu belli oldu A Erkek Milli Basketbol Takımı'nın Büyük Britanya karşılaşmasında 16 kişilik kadrosu belli oldu
Kaynak: DHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Erkek Basketbol Takımı, Büyük Britanya maçına hazırlanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: A Milli Erkek Basketbol Takımı, Büyük Britanya maçına hazırlanıyor - Son Dakika
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