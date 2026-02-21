Muratpaşa Belediyesi, Başpehlivan Osman Kan ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
Muratpaşa Belediyesi, Başpehlivan Osman Kan ile sözleşme imzaladı

Muratpaşa Belediyesi, Başpehlivan Osman Kan ile sözleşme imzaladı
21.02.2026 11:20  Güncelleme: 11:24
Muratpaşa Belediyesi, 3 yıldır üst üste Yağlı Güreş Ligi şampiyonu olarak, genç Başpehlivan Osman Kan ile sözleşme imzaladı. Belediye Başkanı Ümit Uysal, Osman Kan'ın kulübü en iyi şekilde temsil edeceğini vurguladı.

CW Enerji Yağlı Güreş Ligi'nin 3 yıldır kesintisiz şampiyonu Muratpaşa Belediyesi, 25 yaşındaki Başpehlivan Osman Kan ile sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Yağlı güreşte başarıdan başarıya koştuk. Şimdi de Osman Kan'ı kulübümüzün çatısı altına davet ettik. Dualı çayırda Muratpaşa Belediyesi adına bizleri temsil edecek" dedi.

Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Özcan Yılmaz'ın da yer aldığı imza töreninde Belediye Başkanı Uysal, Muratpaşa'nın uzun yıllardır yerelden evrensele, gelenekselden moderne pek çok spor branşında bir okul niteliği taşıdığını vurguladı. Yağlı güreşin Türkiye'ye özgü, köklü bir ata sporu olduğuna dikkat çeken Uysal, belediyenin 25 branşta kurs ve faaliyet yürüttüğünü ve voleybol, jimnastik, squash başta olmak üzere birçok alanda milli takımlara sporcu kazandırdığını ifade etti. Son yıllarda yağlı güreşte önemli başarılar elde ettiklerini belirten Başkan Uysal, özellikle Başpehlivan Orhan Okulu ile üst üste gelen şampiyonluklara dikkat çekerek, "Başarıdan başarıya koştuk. Şimdi de sporcu kişiliğiyle örnek bir başpehlivan olan Osman Kan'ı kulübümüzün çatısı altına davet ettik. Dualı çayırda Muratpaşa Belediyesi adına bizleri temsil edecek. Hayırlı olsun" dedi.

Osman Kan: "Yolun sonu kemer olsun"

Kulüp Başkanı Özcan Yılmaz da yağlı güreşe verdikleri desteğin artarak süreceğini belirterek, Osman Kan'ın Muratpaşa Belediyespor'u en iyi şekilde temsil edeceğine inandıklarını söyledi. Başpehlivan Kan ise Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a ve kulüp yönetimine teşekkür ederek, "İnşallah 2026 yılı güzel geçecek. İyi bir Osman Kan izleteceğiz. Yolun sonu kemer olsun" ifadelerini kullandı.

Serik'ten başpehlivanlığa uzanan yol

2001 yılında Serik'te dünyaya gelen Osman Kan, güreşe 9 yaşında başladı. 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde elde ettiği derecelerle hızla yükselen Kan, yaklaşık 1,5 yıl içinde üç boy birden atlayarak dikkat çekti. 658., 660. ve 662. Kırkpınar organizasyonlarında Küçük Orta, Büyük Orta ve Başaltı boylarında elde ettiği birincilik ve ikinciliklerle kariyer basamaklarını tek tek çıktı. Kan, 2023 yılında 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başaltı boyunda ikinci olarak başpehlivanlığa yükseldi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Muratpaşa Belediyesi, Başpehlivan Osman Kan ile sözleşme imzaladı - Son Dakika

SON DAKİKA: Muratpaşa Belediyesi, Başpehlivan Osman Kan ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
