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Muratpaşa Belediyesi Fener Yaşlı Evi'nde Dans Eğitimleri - Son Dakika
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Muratpaşa Belediyesi Fener Yaşlı Evi'nde Dans Eğitimleri

Muratpaşa Belediyesi, 60 yaş ve üzeri kıdemli kent sakinlerine dans eğitimleri veriyor. Eğitimlerin amacı, yaşlıların sosyal hayatlarına devam etmelerini sağlamak ve öğrenmek istedikleri eğitimlere ulaşmalarını sağlamaktır. Kursiyerlerin dans eğitimi gösterisi Yeni Yıl Çarşısı'nda gerçekleşecek.

Muratpaşa Belediyesi Fener Yaşlı Evi\'nde Dans Eğitimleri
22.12.2023 - 12:32,
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Muratpaşa Belediyesi Fener Yaşlı Evi'nde 60 yaş ve üzerine dans eğitimleri veriliyor.

Muratpaşa Belediyesi, 60 yaş ve üzeri kıdemli kent sakinlerinin sosyal hayatlarına devam edebilmeleri, üretim faaliyetlerinde yer alabilmeleri ve öğrenmek istedikleri eğitimlere ulaşabilmeleri için Çiftekuyular, Fener, Soğuksu, Falez ve Konuksever olmak üzere 5 şubede çalışmalarını sürdürüyor. Kursiyerlerin yaklaşık 1 aydır aldığı dans eğitiminin gösterisi ise Yeni Yıl Çarşısı'nda gerçekleşecek.

Modern dans eğitmeni Neslihan Şıhoğlu, emekli insanların eve kapanmayı tercih ettiklerini ve psikolojik olarak çöküntü yaşadıklarını belirtti. Eğitim verdiği kursiyerlerin aktivitelerdeki mutluluklarını ve yaşama enerjilerini gördükçe kendisinin daha çok mutlu olduğunu söyleyen Şıhoğlu, "Onların kalplerindeki noktaya dokunduğum için mutluluk duyuyorum" dedi.

Yaşlı Evleri'ne 6 yıldır kayıtlı olduğunu söyleyen Ayhan Balcı katıldığı dans kursu için "Çok memnunuz koşa koşa geliyoruz. Hem fiziksel hem kondisyon hem refleks hem de hayati olarak daha farklı hissetmemizi sağlıyor" diye konuştu. Yoga, halk oyunları, modern dans, tenis gibi birçok alanda etkinliğe katıldığını belirten Nursen Balcı ise "Yaşımızı aktif olarak geçirmeye çalışıyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Muratpaşa Belediyesi Fener Yaşlı Evi'nde Dans Eğitimleri - Son Dakika
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