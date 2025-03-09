Mürüvvet Başdeğirmen Voleybol Turnuvası'nda Şampiyon Parla Takımı Oldu - Son Dakika
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Spor

Mürüvvet Başdeğirmen Voleybol Turnuvası'nda Şampiyon Parla Takımı Oldu

Mürüvvet Başdeğirmen Voleybol Turnuvası\'nda Şampiyon Parla Takımı Oldu

Isparta'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen Mürüvvet Başdeğirmen Voleybol Turnuvası, final maçıyla sona erdi. Parla Bayanlar Voleybol Takımı, Divalar'ı yenerek şampiyon oldu. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, organizasyona katılan herkese teşekkür etti.

09.03.2025 23:51  Güncelleme: 23:53
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Isparta'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen Mürüvvet Başdeğirmen Voleybol Turnuvası, final maçıyla sona erdi. Parla Bayanlar Voleybol Takımı, Divalar'ı mağlup ederek şampiyon oldu. Turnuvayı tribünden takip eden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kızı Mürüvvet Başdeğirmen anısına düzenlenen organizasyona katılan sporculara, teknik ekiplere ve destek verenlere teşekkür etti.

Isparta'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen Mürüvvet Başdeğirmen Voleybol Turnuvası, final karşılaşmasıyla sona erdi. Şampiyonluk maçında Divalar ve Parla takımları karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadelenin kazananı Parla Bayanlar Voleybol Takımı oldu. Turnuvanın final karşılaşmasını Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen de tribünden takip etti. Başkan Başdeğirmen, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden kızı Mürüvvet Başdeğirmen anısına düzenlenen organizasyona katılım sağlayan 13 takımın sporcularına, teknik heyetlerine, hakemlere ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Başkan Başdeğirmen'den teşekkür

Başkan Başdeğirmen, turnuvanın düzenlenmesine katkı sağlayan Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Çağrı Kaya ve ekibine, Voleybol İl Temsilciliğine, AK Parti İl Başkanı Furkan Cem Er'e, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Ertuğrul'a ve destek veren tüm Isparta halkına şükranlarını sundu. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mürüvvet Başdeğirmen Voleybol Turnuvası'nda Şampiyon Parla Takımı Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mürüvvet Başdeğirmen Voleybol Turnuvası'nda Şampiyon Parla Takımı Oldu - Son Dakika
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