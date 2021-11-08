Muş 1. Amatör Ligi Açıklaması

Muş'ta 1. Amatör Ligi 3. Grupta yer alan 1071 Malazgirt Spor, Muş Yurdum Spor7u 1-0 mağlup etti.

Malazgirt Şehir Stadı'nda oynanan sezonun açılış maçı çekişmeli geçti.

Zaman zaman gergin anların yaşandığı ve 5 kırmızı kartın çıktığı maçta 1071 Malazgirt Spor, ilk yarıda bulduğu golle Muş Yurdum Spor'u 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Maçın ardından açıklama yapan 1071 Malazgirt Spor Kulübü Başkanı İsmail Türeli, iki takımın da istekli oynadığını söyledi.

Futbolcularının daha kontrollü oyunla maçı kazandığını belirten Türeli, "Kulüp başkanı olarak bizlere her zaman destek olan Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ve Belediye Başkanı Cengiz Altın'a çok teşekkür ediyorum. Bu önemli maçta tribünden bize destek vererek maçımızı 90 dakika takip ettiler." diye konuştu.

Maçı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aydın Aydın, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş da izledi.