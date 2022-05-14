Muş BESK, Çanakkale Boğazgücü Gençlik ve Spor Kulübü'nü 83-54 yendi - Son Dakika
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Muş BESK, Çanakkale Boğazgücü Gençlik ve Spor Kulübü'nü 83-54 yendi

14.05.2022 17:11
Muş BESK, Çanakkale Boğazgücü Gençlik ve Spor Kulübü'nü 83-54 yendi

Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü (BESK), Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi'nde evinde karşılaştığı Çanakkale Boğazgücü Gençlik ve Spor Kulübü'nü 83-54'lük skorla mağlup etti.

Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü (BESK), Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi'nde evinde karşılaştığı Çanakkale Boğazgücü Gençlik ve Spor Kulübü'nü 83-54'lük skorla mağlup etti.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Lig'de mücadele eden Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü ile Çanakkale Boğazgücü Gençlik ve Spor Kulübü Muş'ta karşı karşıya geldi. Maç öncesi rakip sporculara Türk bayrağı dağıtan Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü, dostluk mesajı verdi. Muş BESK devreye 47-30 üstün girdi. Oynadığı oyunla karşılaşmanın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan Muş temsilcisi, mücadeleden 83-54'lük skorla galip ayrıldı.

Bu maçı, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Muş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrullah Özbey ve vatandaşlar izledi. - MUŞ

Muş BESK, Çanakkale Boğazgücü Gençlik ve Spor Kulübü'nü 83-54 yendi
Muş BESK, Çanakkale Boğazgücü Gençlik ve Spor Kulübü'nü 83-54 yendi
Muş BESK, Çanakkale Boğazgücü Gençlik ve Spor Kulübü'nü 83-54 yendi
Muş BESK, Çanakkale Boğazgücü Gençlik ve Spor Kulübü'nü 83-54 yendi
Muş BESK, Çanakkale Boğazgücü Gençlik ve Spor Kulübü'nü 83-54 yendi
Muş BESK, Çanakkale Boğazgücü Gençlik ve Spor Kulübü'nü 83-54 yendi
Muş BESK, Çanakkale Boğazgücü Gençlik ve Spor Kulübü'nü 83-54 yendi
Muş BESK, Çanakkale Boğazgücü Gençlik ve Spor Kulübü'nü 83-54 yendi
Muş BESK, Çanakkale Boğazgücü Gençlik ve Spor Kulübü'nü 83-54 yendi
Muş BESK, Çanakkale Boğazgücü Gençlik ve Spor Kulübü'nü 83-54 yendi
Muş BESK, Çanakkale Boğazgücü Gençlik ve Spor Kulübü'nü 83-54 yendi
Muş BESK, Çanakkale Boğazgücü Gençlik ve Spor Kulübü'nü 83-54 yendi
Muş BESK, Çanakkale Boğazgücü Gençlik ve Spor Kulübü'nü 83-54 yendi

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Bedensel Engelliler, Çanakkale, gençlik, Muş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Muş BESK, Çanakkale Boğazgücü Gençlik ve Spor Kulübü'nü 83-54 yendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muş BESK, Çanakkale Boğazgücü Gençlik ve Spor Kulübü'nü 83-54 yendi - Son Dakika
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