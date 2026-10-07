Muş Şehir Stadyumu'nda alttan ısıtma tamamlandı, Adana Demirspor için çim seriliyor - Son Dakika
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Muş Şehir Stadyumu'nda alttan ısıtma tamamlandı, Adana Demirspor için çim seriliyor

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Muş Şehir Stadyumu\'nda alttan ısıtma tamamlandı, Adana Demirspor için çim seriliyor
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Muş Şehir Stadyumu'nda alttan ısıtma tamamlandı, çim serimine başlandı. Çim seriminin hafta sonuna kadar bitirilmesi, ardından 1 haftalık hibrit çim uygulamasıyla sahanın 15 gün içinde Adana Demirspor maçına hazır olması hedefleniyor.

Muş Şehir Stadyumu'nda devam eden yenileme çalışmaları kapsamında alttan ısıtma sisteminin kurulumu tamamlanırken, saha zemininde çim serim çalışmalarına başlandı.

Yaklaşık 8 bin seyirci kapasiteli Muş Şehir Stadyumu'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığı yatırımları kapsamında yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Alttan ısıtma sisteminin tamamlanmasının ardından saha zemininin çimlendirilmesi aşamasına geçildi. Çim serim çalışmalarının hafta sonuna kadar tamamlanması planlanırken, ardından yaklaşık 1 hafta sürecek hibrit çim uygulamasına geçilecek. Tüm çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte stadyumun kısa süre içerisinde maçlara hazır hale getirilmesi hedefleniyor. Muş'un zorlu kış şartları göz önünde bulundurularak kurulan alttan ısıtma sistemi sayesinde saha zemininin kar ve düşük sıcaklıklardan daha az etkilenmesi, futbol karşılaşmalarının kış aylarında da uygun şartlarda oynanabilmesi amaçlanıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, "İhaleyi yaptıktan sonra firmaya yer teslimini yaptık. Yer tesliminden bu zamana kadar süreç, istenen sürede devam ediyor. Bir aksama gözükmüyor. İnşallah şu anda kum serimini bitirdik. Şimdi çim serimine geçtik. Süreç makul bir sürede devam ediyor. İnşallah yakın zamanda çim serimi de bitecek. Hedefimiz, inşallah bu hafta sonu itibarıyla bitirmek. Sonra peşinden hibrit çakma olayına geçeceğiz. O da yaklaşık bir hafta kadar sürüyor. Bu şu demekti; inşallah bir aksilik olmazsa 15 gün içerisinde sahamız hazır olacak. Fakat toprağın çimle bitişmesi gerekiyor. Bu süre içinde belli bir süreye ihtiyacımız var. Ondan sonra inşallah Adana Demirspor maçıyla burada maç oynamaya başlayacağız. Şimdiden tüm taraftarlarımıza hayırlı olsun. Muşsporumuza hayırlı olsun ve sporseverlere hayırlı olsun. Bu bölgemiz, kış şartlarının ağır geçtiği bir bölgemiz. Bu sebepten dolayı biz stadımızı modern bir tesise kavuşturmak amacıyla alttan ısıtma ve diğer aydınlatma sistemlerini başlattık. İnşallah yakın zamanda biz alttan ısıtma sistemimizi tamamladıktan sonra, kış şartlarında çok zorlanmadan buradaki karın kaldırılması ve belli bir seviyeye geldiği zaman kendi kendine eriyecek bir sistem olarak bunu tasarladık. İnşallah biz burada geçen sene yaşadığımız o zorlukların bir kısmını bu sene yaşamayacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
Çocuk İzleme MerkeziGüncelÇevreAdanaSporMuşSon Dakika

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SON DAKİKA: Muş Şehir Stadyumu'nda alttan ısıtma tamamlandı, Adana Demirspor için çim seriliyor - Son Dakika
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