Muş'ta 11. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Muş'ta 11. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi

Muş\'ta 11. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi

Muş'ta 'Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim' sloganıyla 11. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliğiyle gerçekleşen etkinlikte, yaklaşık 200 bisikletçi sağlıklı yaşamın ve sporun önemine dikkat çekti. Tur, Lale Vadisi Parkı'ndan başlayarak üniversiteye kadar 8 kilometrelik bir rota üzerinde gerçekleştirildi.

05.05.2024 21:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Muş'ta "11. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi

MUŞ - Muş'ta "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla 11. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen 11. Yeşilay Bisiklet Turu, Muş'ta büyük bir katılımla gerçekleşti. Yaklaşık 200 bisikletçinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, sağlıklı yaşamın ve sporun önemine dikkat çekildi. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'nun Muş ayağı Vali Yardımcısı Cihat Abukan'ın katımıyla gerçekleştirildi.

"Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla Lale Vadisi Parkında Tur'a başlayan bisikletçiler yaklaşık 8 kilometre yol kat etti. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, bisiklet tutkunları yarışın keyfini yaşadılar.

11. Yeşilay Bisiklet Turu'na katılan bisikletçiler, sağlıklı yaşamın vurgulandığı etkinlikte bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadılar. 11. Yeşilay Bisiklet Turunda sağlıklı yaşamın ve sporun önemine vurgu yaparak, bisiklet tutkunlarını bir araya getirdiklerini söyleyen Vali Yardımcısı Abukan, "Bugün sadece ülkemizin değil dünyanın gururu sivil toplum kuruluşumuz Yeşilay'ımızın yaptığı 81 ilde eş zamanlı 11. bisiklet turumuzu gerçekleştirdik. Burada gördüğünüz gibi 200'e yakın öğrencimiz katıldı. Üniversitemizle, Yeşilay'ımızla, valiliğimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte bir organizasyonu gerçekleştirdik. Yeşilay'ımız biliyorsunuz amacını toplumda zararlı bağımlılıkla mücadele eden bir kuruluş. Biz de bunları destekliyoruz. Yeşilay sadece zararlı bağımlılıkla değil, aynı zamanda insanları buradan kurtararak hem ahlaki hem de kültürel olarak güzel gelişimlere katkı sağlıyor. Lale Vadisi Parkı'ndan başlayarak üniversitemize kadar 8 kilometre yol kat ettik" dedi.

Yeşilay Bisiklet Turu'na katılan bisikletçiler, etkinlikte bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yeşilay Derneği Muş Şube Başkanı Zülfü Gümüştekin, "Ülke genelinde eş zamanlı olarak başlayan 11. sağlıklı yaşam için pedalları çevirdik. Ciddi anlamda bir katılım sağlandı. Burada bize destek çıkan ve katılım sağlayan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Türkiye, Muş, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Muş'ta 11. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:13 ABD, İsrail’e yapılacak mühimmat sevkiyatını durdurdu ABD, İsrail'e yapılacak mühimmat sevkiyatını durdurdu
19:29 Meteoroloji’den 11 şehir için kar uyarısı, 29 kentte sarı alarm Meteoroloji'den 11 şehir için kar uyarısı, 29 kentte sarı alarm
19:21 Bakan Fidan: İran-İsrail gerginliği büyük bir savaşın habercisi olabilir Bakan Fidan: İran-İsrail gerginliği büyük bir savaşın habercisi olabilir
17:36 İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütüne yönelik iddialara ilişkin müfettiş görevlendirdi İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütüne yönelik iddialara ilişkin müfettiş görevlendirdi
12:29 Çatalca’daki “bungalov hırsızlığı“ olayının aslı bambaşka çıktı: Müteahhit ödemesini alamayınca kaldırmış Çatalca'daki "bungalov hırsızlığı" olayının aslı bambaşka çıktı: Müteahhit ödemesini alamayınca kaldırmış
21:54 Röportaj saniyeler sürdü Bülent Uygun’dan çok konuşulacak açıklama Röportaj saniyeler sürdü! Bülent Uygun'dan çok konuşulacak açıklama
21:43 Okan Buruk: hem puan hem de averaj olarak Fenerbahçe’nin önüne geçtik Okan Buruk: hem puan hem de averaj olarak Fenerbahçe'nin önüne geçtik
21:14 Durdurabilene aşk olsun Icardi, kariyer rekorunu kırdı Durdurabilene aşk olsun! Icardi, kariyer rekorunu kırdı
20:50 Galatasaray, Sivassspor’u 6-1 mağlup etti Galatasaray, Sivassspor'u 6-1 mağlup etti
20:01 Sakaryaspor, ligin bitimine 1 hafta kala Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı Sakaryaspor, ligin bitimine 1 hafta kala Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı
19:17 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Mayıstan sonraki 4 ayda hızlı bir düşüş olacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Mayıstan sonraki 4 ayda hızlı bir düşüş olacak
18:47 Galatasaraylı taraftarlar, Bülent Uygun’u ıslıkladı Galatasaraylı taraftarlar, Bülent Uygun'u ıslıkladı
18:07 İsrail polisi Al Jazeera’nın Doğu Kudüs’teki ofisine baskın düzenledi İsrail polisi Al Jazeera'nın Doğu Kudüs'teki ofisine baskın düzenledi
17:30 Şırnak sele teslim olmadı Gelin arabası suyun içinde ilerledi, kıraathanede oyun devam etti Şırnak sele teslim olmadı! Gelin arabası suyun içinde ilerledi, kıraathanede oyun devam etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2024 22:35:30. #1.13#
SON DAKİKA: Muş'ta 11. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement