Muş\'ta Atlı Sporların Artan İlgisi

Muş'ta son yıllarda geleneksel atlı sporlara olan ilgi dikkat çekici düzeyde artış gösterdi. Özellikle safari ve rahvan binicilik, gençler başta olmak üzere birçok kesimin yoğun ilgisini çekiyor.

Genç Adımlar Derneği ve 1071 Atlı Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, farklı meslek gruplarından yaklaşık 50 kişi bir araya geldi. Katılımcılar, hem ata binme deneyimi yaşadı hem de anın tadını çıkardı.

Etkinlikte konuşan organizatör Bilal Koç, geleneksel sporlara olan ilginin artmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, bu tür faaliyetlerin bölgedeki gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmada etkili olduğuna dikkat çekti. Koç, "Bugün burada Genç Adımlar Derneği ve 1071 Atlı Spor Kulübü olarak düzenlediğimiz etkinliği başarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Atalarımızın izinden giderek binicilik kültürünü yaşatmak, paylaşmak ve geleceğe taşımak adına bir araya geldik. Katılımınız, desteğiniz ve coşkunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" dedi.

Atlı sporların kültürel mirasın önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak bu tür organizasyonların sürdürülebilir hale getirilmesi gerektiğini ifade Doktor Sevil Bayramzade, "Bir yıl oldu Muş'a geleli. Bu süreçte Genç Adımlar Derneği ile tanıştım ve hepsini çok sevdim. Her hafta fırsat buldukça birlikte etkinlikler düzenliyoruz. Bu günde at binme organizasyonuna da katıldık. Muş'u ve burada yaşadıklarımı asla unutmayacağım" ifadelerini kullandı.

Genç Adımlar Derneği üyelerinden Betül Çiçek ise, "1071 Aktif Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlediğimiz bu anlamlı etkinliği, 50 kişilik üye ve gönüllümüzle birlikte gerçekleştirdik. Her yaş grubundan katılımcıyla doğayla ve atlarla iç içe geçen bu gün, bizlere unutulmaz hatıralar ve güçlü bir dayanışma ruhu kazandırdı. Bu organizasyona katkı sunan herkese teşekkür ederiz. Özellikle bizleri içtenlikle ağırlayan ve destekleriyle yanımızda olan işletme sahibi Cahit Bilene gönülden teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - MUŞ