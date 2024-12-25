Muş'ta Gençlere Futbol Kursları - Son Dakika
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Spor

Muş'ta Gençlere Futbol Kursları

Muş\'ta Gençlere Futbol Kursları

1071 Sultan Alparslan Spor Kompleksi'nde futbol antrenmanları yoğun ilgiyle sürüyor.

25.12.2024 17:23
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Muş'ta 1071 Sultan Alparslan Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen futbol antrenmanları hız kesmeden devam ediyor.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen futbol kursları, yoğun ilgi gördü. Alanında uzman antrenörler eşliğinde 1071 Sultan Alparslan Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen antrenmanlar, genç yeteneklerin keşfedilmesine ve gelişimlerine katkı sunuyor. Genç yeteneklere fırsatlar sunarak, futbolu ve sporu daha geniş kitlelere yaymayı hedeflediklerini ifade eden Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, başarıya giden yolda ilk adımını atmak isteyen tüm sporcuların antrenmanlara katılabileceğini söyledi. Detaylı bilgi ve başvuru için gençlerin il müdürlüğüne başvurabileceklerini hatırlatan Müdür Taşdemir, "Gençlerimizin spora olan ilgisi ve bu ilgiyi geliştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 1071 Sultan Alparslan Spor Kompleksi'nde düzenlediğimiz futbol kurslarına gençlerimiz yoğun ilgi gösterdi. Bu kurslar, genç yeteneklerimizin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimine katkı sunmanın yanı sıra onları sosyal ve kültürel anlamda da desteklemeyi hedefliyoruz. Alanında uzman antrenörlerimizin rehberliğinde gerçekleştirilen antrenmanlar, çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, sporun birleştirici ve geliştirici gücüne inanıyoruz. Bu doğrultuda gençlerimize imkanlar sunmaya devam edeceğiz. Gelecekte burada yetişen sporcularımızın, ulusal ve uluslararası platformlarda başarılar elde edeceğine olan inancımız tam. Kurslarımıza katılım sağlayan tüm sporcularımıza başarılar diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Sultan Alparslan, Gençlik, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

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