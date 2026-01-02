Maç öncesi saha kardan temizlendi - Son Dakika
02.01.2026 21:36  Güncelleme: 21:45
Muş'ta etkili olan yoğun kar yağışı, amatör lig müsabakalarını olumsuz etkileyerek, Hasköy futbol sahasında maçların oynanabilmesi için temizlik çalışmaları başlatıldı. Hava koşullarının düzelmesi halinde maçın zamanında oynanması planlanıyor.

Muş'ta etkili olan yoğun kar yağışı spor müsabakalarını da olumsuz etkiledi. Kent genelinde günlük yaşamın yanı sıra sportif faaliyetlerde de aksamalar yaşanırken, özellikle amatör lig karşılaşmaları hava şartlarından etkilendi.

Kardan kapanan Hasköy futbol sahasında, hafta sonu oynanması beklenen Amatör Küme B Grubu'nda Öz Hasköyspor ile Korkutspor arasında yapılacak karşılaşma öncesi saha zemininin temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Hasköy Kaymakamı İsmail Güney, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç ile Hasköy Belediye Başkanı Muhlis Cemal Orbay'ın destekleriyle gönderilen kar küreme aracı, yoğun bir çalışma yürüttü.

Yapılan çalışmaların ardından stadyumun kısa sürede müsabakaya hazır hale getirilmesinin planlandığı bildirildi. Hava şartlarının elverişli olması durumunda karşılaşmanın planlanan tarihte oynanmasının hedeflendiği ifade edildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü V. Erhan Demir, saha zemininin ve çimlerin zarar görmemesi için hassas bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi. Stadyumu cumartesi günü oynanacak maça hazır hale getirmek için çalıştıklarını belirten Demir, "Malüm kış şartlarında olduğumuzdan dolayı Hasköy ilçe stadyumumuz son üç gündür yağan kar yağışından ötürü yaklaşık şu anda 60 cm bir karımız mevcut ve Muş amatör, birinci amatör ligimizde Öz Hasköy Sporumuz yarın itibariyle Korkut sporla bir maçımız var. Biz de gerek kaymakamımız gerek il müdürlüğümüz ve gerekse Hasköy belediye başkanımızın desteğiyle inşallah sahamızı yarın saat 13.00'de başlayacak müsabakaya yetiştirmek için imkanlarımızı seferber ettik. İnşallah yarın saat 13.00'de sahamızı hazır hale getirip ve maçımızı oynatmayı planlıyoruz. Biz il müdürlüğümüzden araç istedik, müdürlüğümüz araç gönderdi lakin kar yüksekliği biraz fazla olduğu için aracı biz tekrar il müdürlüğümüze gönderdik, oradan yeni bir araç gelecek. Araç gelene kadar da Hasköy Belediye Başkanımız Sayın Muhlis Cemal Orbay'ın bize bir araç desteği oldu. Şu anda belediyemizin aracı sahayı temizliyor. İl müdürlüğümüzden gelen araçla beraber inşallah, artık sabaha kadar da olsa, sahamızı hazır hale getirmeyi planlıyoruz. Sentetik bir zemin olduğu için biraz daha hassas davranmak zorundayız çünkü en küçük bir hata da bile sentetik zeminin, sentetik zeminde oluşabilecek sorunlar sahada büyük dezenformasyonlara neden olur o yüzden biraz daha böyle ince eleyip sık dokuyoruz. Temennimiz o yönde. Biz üzerimize düşeni yaptık inşallah Hasköy Sporlu kardeşlerimiz de üzerlerine düşeni yapar. İnşallah, tabii kazanan centilmenlik olsun ama kazanan taraf da biz olmak istiyoruz" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA

