Muş'ta Kayaklı Koşu Yarışı Asfalt Yolda Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Muş'ta Kayaklı Koşu Yarışı Asfalt Yolda Yapıldı

Muş\'ta Kayaklı Koşu Yarışı Asfalt Yolda Yapıldı

Muş'ta yeterli kar olmaması nedeniyle Kayaklı Koşu İl Birinciliği asfalt yolda gerçekleştirildi.

06.01.2025 17:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta düzenlenen Kayaklı Koşu İl Birinciliği Yarışması, yeterli kar yağışının olmaması nedeniyle 60 sporcunun katılımı ile asfalt yolda gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen yarışmaya çeşitli yaş gruplarından sporcular katıldı. Muş'ta yeterli kar yağmaması nedeniyle Kayaklı Koşu İl Birinciliği Yarışması asfalt yolda tekerlekli kayaklarla yapıldı. 60 sporcunun katıldığı yarışmada, 2013 doğumlu Zümral Sahra Kaçmen, uzman antrenör Berna Yılmaz'ın öncülüğünde katıldığı yarışmada kendi kategorisinde Muş birincisi oldu.

Asfalt zeminde yarışmanın farklı olduğunu söyleyen Zümral Sahra Kaçmen, "Bu yıl yarışlar bizim için biraz farklı geçti. Normalde kar üzerinde kayak yapmak çok daha heyecan verici ama bu kez asfalt yolda yarışmak zorunda kaldık. İlk başta alışmak zor oldu, çünkü zemin karla kıyaslandığında oldukça sert ve farklı bir deneyim sunuyor. Ancak her şartta mücadele etmeye alışkınız. Bu yarışta elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım ve bu ortamda bile yarışmanın keyfini çıkardım. Umarım en kısa zamanda kar yağar ve gerçek pistlerimize döneriz. Yine de bu yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Kayaklı Koşu Antrenörü Berna Yılmaz ise "Bu yıl maalesef hava şartları nedeniyle kar üzerinde yarışamadık, ancak sporcularımızın gelişimi ve motivasyonlarını kaybetmemeleri adına asfalt yolda bu yarışı gerçekleştirmek önemliydi. Sporcularımız her türlü zorluk karşısında özverili bir şekilde çalışmaya devam ediyorlar. Bu yarış onların dayanıklılığını ve uyum sağlama becerilerini bir kez daha ortaya koydu. Kar yağmadığı için pistlerde yarışamamak üzücü, ancak bu şartlarda bile yarışarak sporu sevdirmeye devam ediyoruz. Umarım önümüzdeki günlerde kar yağar ve asıl pistlerimizde daha iyi şartlarda çalışmaya devam ederiz" şeklinde konuştu. - MUŞ

Kaynak: İHA

Yaşam, Sahra, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muş'ta Kayaklı Koşu Yarışı Asfalt Yolda Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuşuyor
17:46 DEM Parti İmralı heyeti, yarın saat 10.30’da CHP’yi ziyaret edecek DEM Parti İmralı heyeti, yarın saat 10.30'da CHP'yi ziyaret edecek
16:22 Trump, Türkiye’yi de yakından ilgilendiren planlarını değiştiriyor Trump, Türkiye'yi de yakından ilgilendiren planlarını değiştiriyor
10:41 MİT, PKKKCK’nın Kadın Teröristlerini Etkisiz Hale Getirdi MİT, PKK/KCK'nın Kadın Teröristlerini Etkisiz Hale Getirdi
09:43 Sigaraya okkalı zam En ucuzu 81 lira oldu Sigaraya okkalı zam! En ucuzu 81 lira oldu
09:21 Orhan Gencebay yalı dairesini satıyor mu Eşi Sevim Emre duyurdu Orhan Gencebay yalı dairesini satıyor mu? Eşi Sevim Emre duyurdu
09:14 904’te penaltı kaçıran Dzeko beklemediği bir şey yaşadı 90+4'te penaltı kaçıran Dzeko beklemediği bir şey yaşadı
09:07 En yakın arkadaşına söylemiş İşte Ferdi Tayfur’un son isteği En yakın arkadaşına söylemiş! İşte Ferdi Tayfur'un son isteği
08:50 DEM Parti heyeti bugün AK Parti ile görüşecek DEM Parti heyeti bugün AK Parti ile görüşecek
08:41 Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu’nu konuşuyor Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor
08:33 Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi
08:27 Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 27 kuruş zam geliyor Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 27 kuruş zam geliyor
08:25 Maç sonu açıklama yapan Acun Ilıcalı, duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı Maç sonu açıklama yapan Acun Ilıcalı, duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı
07:37 Icardi’yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante’ye tekmeyi bastı Icardi'yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante'ye tekmeyi bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 19:20:23. #1.12#
SON DAKİKA: Muş'ta Kayaklı Koşu Yarışı Asfalt Yolda Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.