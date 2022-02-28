Muş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Gaziantepspor'u yendi - Son Dakika
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Muş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Gaziantepspor'u yendi

28.02.2022 09:28

Muş Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Engelsiz Gaziantepspor Kulübü'nü yendi.

Muş Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Engelsiz Gaziantepspor Kulübü'nü yendi.

Tekerlekli Sandalye Basketbolu 1. Lig'de mücadele eden iki takımın karşılaşması Muş Spor Salonu'nda oynandı.

Karşılaşmayı, Muş Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı 70-49 kazandı.

Maçı, Muş Valisi İlker Gündüzöz, Korkut Kaymakamı Oğuzhan Ocak, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, Muş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrullah Özbey ve vatandaşlar izledi.

Muş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Gaziantepspor'u yendi
Muş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Gaziantepspor'u yendi
Muş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Gaziantepspor'u yendi

YORUMLAR
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Tekerlekli Sandalye, Gaziantepspor, basketbol, Muş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Muş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Gaziantepspor'u yendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Gaziantepspor'u yendi - Son Dakika
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