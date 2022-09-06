1071 Malazgirt Spor Kulübü heyetinden emniyete ziyaret - Son Dakika
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1071 Malazgirt Spor Kulübü heyetinden emniyete ziyaret

06.09.2022 17:57
1071 Malazgirt Spor Kulübü heyetinden emniyete ziyaret

Muş'un Malazgirt ilçesinde faaliyet gösteren 1071 Malazgirt Spor Kulübü heyeti, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk'ü makamında ziyaret etti.

Muş'un Malazgirt ilçesinde faaliyet gösteren 1071 Malazgirt Spor Kulübü heyeti, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk'ü makamında ziyaret etti.

Muş'ta yapılan futbol müsabakalarında Malazgirt ilçesini temsil eden 1071 Malazgirt Spor Kulübünün Başkanı İsmail Türeli ve Başkan Yardımcısı Necdet Köker'i makamında kabul eden İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk, ziyaretten memnuniyet duyduğu dile getirdi. Muş'ta yapılan futbol müsabakalarında tarihi Malazgirt ilçesini bu sezon da Süper Amatör Ligde temsil edecek olan 1071 Malazgirt Spor Kulübüne başarı dileklerini ileten Emniyet Müdürü Türk, "Sporun her türü gençlerimizi her türlü kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor. Bizde Malazgirt ilçemizde yapılan her türlü spora sonuna kadar desteklerimizi veriyoruz ve destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Muş ve ilçelerinde yapılacak futbol müsabakalarında tarihi Malazgirt ilçesini bu sezon da Süper Amatör Ligde temsil edecek olan 1071 Malazgirt Spor Kulübüne verdikleri desteklerden dolayı teşekkür eden Başkan Türeli, amaçlarının ilçedeki gençleri her türlü kötü alışkanlıklardan korumak olduğunu söyledi.

Başkan İsmail Türeli, 1071 Malazgirt Spor Kulübünün adının yazılı olduğu flamayı Emniyet Müdürü Türk'te hediye etti. - MUŞ

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Kaynak: İHA

Malazgirt, Hisarcık, Muş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 1071 Malazgirt Spor Kulübü heyetinden emniyete ziyaret - Son Dakika

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