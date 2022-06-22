Musa Çağıran ve Cengiz Demir Hatayspor'da - Son Dakika
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Musa Çağıran ve Cengiz Demir Hatayspor'da

22.06.2022 14:26
Musa Çağıran ve Cengiz Demir Hatayspor'da

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, orta saha oyuncu Musa Çağıran ve defans oyuncusu Cengiz Demir'i renklerine bağladı.

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, orta saha oyuncu Musa Çağıran ve defans oyuncusu Cengiz Demir'i renklerine bağladı.

Atakaş Hatayspor, geçtiğimiz sezon Konyaspor forması giyen orta saha oyuncusu Musa Çağıran ile 2+1 yıllık, Antalyaspor oyuncusu olan ve geçen sezon Akhisarspor'da kiralık olarak oynayan defans oyuncusu Cengiz Demir ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, iki oyuncu ile yapılan imza törenine Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'ın katıldığı bildirildi.


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Musa Çağıran Hatayspor'da Musa Çağıran Hatayspor'da
Kaynak: DHA

Musa Çağıran, Cengiz Demir, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Musa Çağıran ve Cengiz Demir Hatayspor'da - Son Dakika

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