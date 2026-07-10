Musaba'dan Yeni Sezon Hedefleri - Son Dakika
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Musaba'dan Yeni Sezon Hedefleri

10.07.2026 15:27
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Fenerbahçeli Musaba, geçen yılki istatistiklerini geçmeyi ve şampiyonluğu hedefliyor.

Fenerbahçe'nin Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba, sarı-lacivertli formayla geçen seneki istatistiklerinin üzerine çıkmak istediğini söyledi.

Musaba, takımının Avusturya'daki kampında kulübün televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

Hazırlık sürecinin iyi geçtiğini aktaran Musaba, "Günde iki defa sıkı ve iyi antrenmanlar yapıyoruz. Yoğun antrenmanlar gerçekleştiriyoruz. Bu antrenmanların içerisinde koşular da mevcut. Bir karışım söz konusu. Yapmak istediklerimizle alakalı hazırlıklarımızı burada yapmış oluyoruz. Şu anda oynayacağımız iki hazırlık maçı kaldı. Sezon içerisinde gerçekleştirmek istediğimiz hedefler var. Bunları gerçekleştirebilmek adına da burada yapmamız gereken şeylere fazlasıyla odaklıyız. Bunlar için hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Musaba, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal ile iyi bir ilişkisi olduğunu dile getirerek, "Hocamız herkese yardımcı oluyor. Neler yapmamız gerektiği konusunda bizlere direktiflerini sürekli aktarıyor. Bize oyun felsefesini anlatabilmek için uğraşıyor. Aynı zamanda çok açık birisi. Net bir şekilde bizden beklentilerini, isteklerini anlatıyor ki bana göre bu çok önemli. Dolayısıyla hocamızla iyi bir iletişime sahip olduğumuzu düşünüyorum." diye konuştu.

Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe Futbol Takımı'nda yardımcı antrenör olmasından dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirten Hollandalı oyuncu, şunları söyledi:

"Onun takımda olması beni çok mutlu etti. Herkes de bu konuda aynı şekilde düşünüyordur. Çünkü kendisi çok bilinen bir futbolcu. Çok büyük bir kariyere sahip. Aktif futbol hayatında çok büyük kulüplerde oynamış bir futbolcudan bahsediyoruz. Aynı zamanda Fenerbahçe için de çok önemli birisi. Efsane olarak nitelendirilecek birisi çünkü Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşadı. Dolayısıyla kendisi büyük bir isim. Ben 19 yaşımdayken o da Feyenoord altyapısında çalışıyordu. Dolayısıyla oynamış olduğumuz maçlardan dolayı birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Onun buraya gelmiş olması beni çok mutlu etti."

"Takım olarak yeni sezon için çok heyecanlıyız"

Anthony Musaba, şu anda sarı-lacivertli takımda çok iyi bir atmosfer olduğunu söyledi.

Takım içindeki birlik ve beraberlik ortamından bahseden Musaba, "Takım içerisinde çok iyi bir atmosfer var. Zira sezon başı kampları sizi birbirinize daha çok yakınlaştırır. Dolayısıyla şu anda çok iyi bir atmosfer olduğunu söylemek istiyorum. Takım olarak yeni sezon için çok heyecanlıyız. Buradaki atmosfer oyununuza ve sahada gösterdiğiniz performansa yansır. Dolayısıyla içeride çok güzel bir atmosfer olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Yeni sezon öncesi Admira Wacker karşısında 5-0 kazandıkları hazırlık maçına değinen 25 yaşındaki oyuncu, "Bizim açımızdan iyi bir maç oldu. İlk hazırlık maçımızdı. Kendimizi test etme ve görebilme açısından da önemliydi. Antrenmanda çalıştığımız şeyleri sahada göstermeye çalıştık. Hocamızın bizden istediği oyunu sahaya yansıtmaya çalıştık. Bu maçlar da zaten bunun için oynanıyor. Bana göre üçüncü bölgede iyi fırsatlar oluşturduk. Bizim açımızdan önemli bir testti. Fred'e asist yaptım. Gol de atabilirdim ama maalesef olmadı. Genel olarak konuşacak olursak bana göre iyi bir test maçıydı." değerlendirmesinde bulundu.

"Geçen seneki istatistiklerimi geçmek istiyorum"

Musaba, her zaman kendisine yeni hedefler koyduğunu vurgulayarak, "Amacım, geçen sezondan çok daha iyi bir istatistik ortaya koyabilmek. Bunu gerçekleştirmek istiyorum. Zira bu kaliteye de sahip olduğumu düşünüyorum. Geçen seneki istatistiklerimi geçmek istiyorum. Bu anlamda hedeflerime ulaşabilmek adına sıkı bir şekilde çalışacağım. Umuyorum ki bu sezon geçen sezondan çok daha iyi bir performans ortaya koyacağım." şeklinde görüş belirtti.

En büyük hedeflerinin Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmak olduğunu aktaran Musaba, "Şampiyon olmak için çok sıkı bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Bu maraton içerisinde oynayacağımız çok fazla maç olacak. Hocanın da bunun için herkese ihtiyacı olacak. En büyük amacımız şampiyonluk elde etmek. Bütün amacımız, tüm kulvarlarda şampiyonluk. Yakın bir zamanda Şampiyonlar Ligi'nde ilk resmi maçımıza çıkacağız. Dolayısıyla bu turu geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Son olarak taraftara mesaj veren Musaba, "Biz bir takımız. Biz bir aileyiz. İyi bir grubuz. Taraftarlarımızın desteğini görüyorum. Onları her yerde hissediyor olmak bizleri çok mutlu ediyor. Nereye gidersek gidelim sürekli olarak bizimle beraberler. Hatta destek için antrenmanlara bile geldiler. Onlardan aynı şekilde bize destek olmalarını istiyoruz. İnşallah bu sezon hep birlikte göstereceğimiz konsantrasyon ve mücadeleyle şampiyon olacağız." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Antrenman, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Musaba'dan Yeni Sezon Hedefleri - Son Dakika

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