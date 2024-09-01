Muslera'nın kurtardığı penaltıyla Galatasaray Adana Demirspor'u yendi

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Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Adana Demirspor karşısında 2 penaltıdan 1'ini kurtardı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor maçını 5-1 kazanarak puanını 9'a çıkardı. 3 kez penaltı noktasına gidilen karşılaşmada Adana Demirspor 2 kez penaltı kullandı. İlk olarak 66. dakikada Yusuf Sarı'nın sol tarafa yaptığı penaltı vuruşunda iyi uzanan Uruguaylı kaleci, meşin yuvarlağı kornere çeldi. Adana Demirspor'un diğer penaltısında ise 79. dakikasında topun başına geçen Gravillon, 38 yaşındaki eldiveni mağlup ederek topu ağlarla buluşturdu.

90+1. dakikada ise Galatasaray'da Batshuayi'nin kullandığı penaltı vuruşunu 15 yaşındaki kaleci Eren Dönmezer kurtardı. - İSTANBUL